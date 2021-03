Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδικτυακή απάτη μέσω social media

Πώς ο φερόμενος ως δράστης εξαπάτησε 28χρονη, αποσπώντας χρήματα. Είχε προσεγγίσει άλλα 150 άτομα.

Υπόθεση διαδικτυακής απάτης με θύμα 28χρονη εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι “έσπασε” τον λογαριασμό που διατηρούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φίλη του θύματος και μέσω του παραβιασμένου προφίλ, ζητούσε από την 28χρονη χρήματα για… δήθεν οικονομική βοήθεια.

Το θύμα πείστηκε ότι επρόκειτο για την 31 ετών φίλης της με αποτέλεσμα να καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό του επιτήδειου το ποσό των 600 ευρώ.

Με τον ίδιο τρόπο και χρησιμοποιώντας τον παραβιασμένο λογαριασμό της γυναίκας, ο δράστης επιχείρησε να εξαπατήσει άλλα 150 άτομα- επαφές της, στέλνοντάς τους ανάλογα μηνύματα.