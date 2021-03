Life

“Ήλιος”: Εκβιασμοί, απειλές και μια απαγωγή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 8 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 116

Ο Δήμος καταφέρνει να γλιτώσει απ’ την ενέδρα που του έστησαν και η Λήδα για μια ακόμα φορά θα βρεθεί στο πλευρό του. Ό,τι στοιχείο είχε συγκεντρώσει ο Δημήτρης για την υπόθεση του Μενέλαου, χάνεται απρόσμενα και το σχέδιό του παίρνει μια επικίνδυνη τροπή για όλους. Η Αλεξάνδρα πλησιάζει την Διώνη προειδοποιώντας την να μείνει μακριά από τον Φίλιππο. Εντωμεταξύ, η Αλίκη δίνει τα χρήματα στην Ιωάννα για την επέμβαση, ενώ ο Δημήτρης παραμένει καχύποπτος για τις προθέσεις της μητέρας της. Η Νέλλη και ο Μιχάλης έρχονται περισσότερο κοντά. Ο Δημήτρης βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο του δικηγόρου, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει ότι θα τον εκβιάσουν με ό,τι αγαπάει περισσότερο. Ο Μενέλαος στέλνει ένα μήνυμα εκφοβισμού στον Φίλιππο κάνοντας μια αιφνιδιαστική κίνηση. Όμως ο Φίλιππος είναι πλέον αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την παράνομη οργάνωση και έτοιμος να ρισκάρει ακόμα περισσότερο.





Τρίτη 9 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 117

Ο Φίλιππος, με την προτροπή του Δημήτρη, προσπαθεί να πείσει τον Μενέλαο, να τον βάλει στο παράνομο σκέλος των δραστηριοτήτων του. Ο Μενέλαος επιφυλακτικός, παρότι δείχνει να τον εμπιστεύεται απόλυτα, του βάζει σαν όρο να κόψει κάθε επαγγελματική σχέση με την Διώνη, αγνοώντας την κρυφή ερωτική τους σχέση. Ο Φίλιππος σε αδιέξοδο, καταλαβαίνει πως ο μόνος τρόπος να προστατέψει την Διώνη, είναι ο χωρισμός. Ο Μάνος σε απελπισία καθώς φοβάται για τη ζωή του μέσα στη φυλακή και ο δικηγόρος του, του αποκλείει την περίπτωση να ξαναβγεί μέχρι τη δίκη του. Βλέπει σαν μόνη διέξοδο την απόδραση. Ο Μενέλαος προσπαθεί να εξασφαλίσει την σιωπή του Δήμου, μετά την επίθεση που δέχτηκε. Ο Μιχάλης είναι φανερά αντίθετος με την προσπάθεια της μητέρας του να μπει στη ζωή της Αλίκης, ενώ η Αλίκη δείχνει αποφασισμένη να την κρατήσει στη ζωή της, παρά την αντίδραση της Εύας. Η Αλίκη και ο Δημήτρης δέχονται απειλές από το κύκλωμα που κυνηγάει ο Δημήτρης.

Τετάρτη 10 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 118

Ο Φίλιππος «μαγειρεύει» τα νούμερα των εισπράξεων από τα παράνομα εμπορεύματα, ώστε να φανεί ότι ο Δικηγόρος κλέβει τον Μενέλαο. Τον συμβουλεύει να απομακρύνει τον Δικηγόρο από την δουλειά κερδίζοντας έτσι περισσότερο την εμπιστοσύνη του. Ο Δικηγόρος το μαθαίνει και επισκέπτεται τον Φίλιππο. Ο Μάνος ζητάει από τον δικηγόρο του να του στείλει χρήματα ώστε να οργανώσει την απόδρασή του. Ο Αντώνης προσπαθεί να συνεφέρει την Λήδα, η οποία είναι απογοητευμένη πια από τον εαυτό της και τις λάθος επιλογές της. Η Διώνη ακούει κρυφά τον Φίλιππο και τον Διονύση να συζητούν στο γραφείο του και συμπεραίνει ότι ο Φίλιππος την απατάει. Έτσι αποφασίζει να τον παρακολουθήσει. Ο Μενέλαος απειλεί τον Δημήτρη πως αν δεν σταματήσει την έρευνα η Αλίκη θα είναι ο επόμενός τους στόχος. Ο Δημήτρης θα θορυβηθεί όταν στην φάρμα θα πέσουν πυροβολισμοί την ώρα που η Αλίκη βρίσκεται εκεί.

Πέμπτη 11 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 119

Ο Φίλιππος, εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Μενέλαος, για να καταστρώσει με τον Δημήτρη το σχέδιο σύλληψής του. Ο Μενέλαος, όμως, θέλοντας να αφοπλίσει τον Δημήτρη και να τον απομακρύνει απ’ τις δουλειές του, δίνει εντολή να απαγάγουν την Αλίκη. Όλοι αναστατώνονται. Η Αλεξάνδρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο και ζητάει τον Φίλιππο για να του μιλήσει. Ο Φίλιππος αποφασίζει να απομακρυνθεί απ’ την Διώνη για να την προστατεύσει. Ο Μενέλαος απειλεί την Αλίκη, ζητώντας της να του πει με ποιον συνεργάζεται ο Δημήτρης εναντίον του. Ο Δικηγόρος απ’ την άλλη, δυσαρεστημένος με την εύνοια του Μενέλαου προς τον Φίλιππο, αποφασίζει να δράσει μόνος του και να απαλλαγεί απ’ αυτόν…

Παρασκευή 12 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 120

Ο Φίλιππος δέχεται φονική επίθεση, ενώ ταυτόχρονα άγνωστοι επιτίθενται με όπλα, στο μπαρ του Δήμου, τη στιγμή που βρίσκονται εκεί η Λένα και ο Ντίνος. Η Λένα μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ο Δημήτρης υποψιάζεται πως οι δύο επιθέσεις δεν έγιναν τυχαία ταυτόχρονα. Ο Μενέλαος ζητάει από τον Δημήτρη να του δώσει το όνομα του πληροφοριοδότη της αστυνομίας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση της Αλίκης. Την ώρα που ο Δημήτρης είναι έτοιμος να του πει ποιος του δίνει πληροφορίες, η Αλίκη προσπαθεί να το σκάσει… Όταν ο Φίλιππος αναγνωρίζει τον άνθρωπο που του επιτέθηκε στο πρόσωπο ενός από τα τσιράκια του δικηγόρου, ο Μενέλαος πείθεται πως ο δικηγόρος του ενεργεί κρυφά πίσω απ’ την πλάτη του και αποφασίζει να τον τιμωρήσει, όπως αρμόζει σε όποιον έχει προδώσει την εμπιστοσύνη του.

Gallery