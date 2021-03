Κοινωνία

Οδηγός λεωφορείου συνελήφθη επειδή μετέφερε παράτυπους μετανάστες

Κατασχέθηκε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Προανάκριση διενεργείται για την υπόθεση.

(φωτογραφία αρχείου)

Κατασχέθηκε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Ιωάννινα και συνελήφθη ο οδηγός του, διότι μετέφερε 21 αλλοδαπούς χωρίς τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, οι αστυνομικοί του Γ' Τμήματος της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων σταμάτησαν για έλεγχο το λεωφορείο στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Τερόβου.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ανάμεσα στους 33 επιβάτες, υπήρχαν 21 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής τους στη χώρα.

Το λεωφορείο κατασχέθηκε, ενώ στους αλλοδαπούς επιβλήθηκε επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, για περιορισμό μετακίνησης.

Ο συλληφθείς οδηγός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης.