“Your Face Sounds Familiar - All Star”: Εκρηκτικές εμφανίσεις την Κυριακή (εικόνες)

Το απόλυτο σόου μεταμφιέσεων θα χαρίσει και πάλι αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών.

Λάμψη, φοβερές ερμηνείες και εκρηκτικές εμφανίσεις! Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» έρχεται και αυτή την Κυριακή 7 Μαρτίου στις 21:00, και θα είναι ακόμα πιο ανατρεπτικό!

Με οικοδέσποινα τη μοναδική Μαρία Μπεκατώρου, τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στη θέση της κριτικής επιτροπής, και τους 10 καλλιτέχνες, το απόλυτο σόου μεταμφιέσεων θα χαρίσει και πάλι αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής, 7 Μαρτίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς - Ζόζεφιν

- Ζόζεφιν Κρατερός Κατσούλης - Βασίλης Καρράς - Κωνσταντίνα

- Βασίλης Καρράς - Κωνσταντίνα Κώστας Δόξας – Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα», το δικαίωμά του δηλαδή να επιλέξει έναν καλλιτέχνη τον οποίο έχει ενσαρκώσει και στο παρελθόν, στο σόου.

– Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα», το δικαίωμά του δηλαδή να επιλέξει έναν καλλιτέχνη τον οποίο έχει ενσαρκώσει και στο παρελθόν, στο σόου. Λευτέρης Ελευθερίου - Θανάσης Βέγγος

- Θανάσης Βέγγος Ησαΐας Ματιάμπα - Μad Clip

- Μad Clip Ίαν Στρατής - Νατάσα Θεοδωρίδου

- Νατάσα Θεοδωρίδου Μπέττυ Μαγγίρα - Άντζυ Σαμίου

- Άντζυ Σαμίου Ματθίλδη Μαγγίρα - Lady Gaga

- Lady Gaga Κατερίνα Στικούδη - Δήμητρα Παπίου

- Δήμητρα Παπίου Τάνια Μπρεάζου - Guns N’ Roses

Όπως πάντα, έτσι και φέτος στο «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Δηλώσεις συμμετοχής, μέσω zoom, στο «Your Face Sounds Familiar - All Star» στο yfsf@antenna.gr.

«Your Face Sounds Familiar - All Star». Κάθε Κυριακή στις 21:00 στον ANT1!

Σημείση: όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΝΤ1, το σόου της Κυριακής είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν απο την αποχώρηση του Κώστσα Δόξα από το «Your Face Sounds Familiar – All Star».





