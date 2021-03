Τεχνολογία - Επιστήμη

Χουλιάρας στον ΑΝΤ1 για Ελασσόνα: Θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί (βιντεο)

Τι λέει ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό των 6 Ρίχτερ στη Θεσσαλία.

«Το πιθανότερο είναι να είναι ο κύριος σεισμός, προηγήθηκαν και ακολούθησαν μικροί σεισμοί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό των 6 Ρίχτερ.

Εξήγησε ότι, «θα χρειαστούν πολλές μέρες για να φανεί αν ήταν η κύρια δόνηση».

Ο Γ.Χουλιάρας εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας πως «δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε από τους σεισμούς στην Ελλάδα», έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ωστόσο και είπε πως «οι παλιές κατασκευές είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα».

Χαρακτήρισε «φυσιολογικό» το φαινόμενο και προειδοποιώντας ότι, θα ακολουθήσουν πολλές σεισμικές δονήσεις κάλεσε τους πολίτες να μην μπαίνουν σε παλιά σπίτια».

Αναφορικά με το ποιο ρήγμα έδωσε τις δονήσεις, είπε πως είναι νωρίς, χωρίς όμως να αποκλείσει να πρόκειται για «το ρήγμα του Τυρνάβου, το οποίο δεν έχει δώσει σεισμό τα τελευταία 100 χρόνια».