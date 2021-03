Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας στον ΑΝΤ1 για Ελασσόνα: Έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα

Τι είπε για το μέγεθος του σεισμού και τους μετασεισμούς ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

Πολύ ισχυρή δόνηση, χαρακτήρισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τον σεισμό που σημειώθηκε στην Ελασσόνα, ενώ ανέφερε ότι μπορεί να είναι και πάνω από 6 Ρίχτερ.

Τόνισε ότι «είναι νωρίς ακόμα να εκφέρουμε άποψη για το αν ειναι ο κύριος σεισμός» και είπε πως είναι «προς την θετική κατεύθυνση οι μετασεισμοί που σημειώνονται»

Ανέφερε ότι γενικά υπάρχουν μεγάλες δονήσεις στην περιοχή και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα.

Σημειώσε πως «θα ειναι σημαντικά έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα» και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο.