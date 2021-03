Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: Σε πλήρη κινητοποίηση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο ελικόπτερο και drones για επιθεώρηση των καταστροφών. Επίσημες πληροφορίες για τις ζημιές.

Μετά το σεισμό στην Ελασσόνα, άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού), ενώ η 1η, 2η, 7η και 8η Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και δυνάμεις τους κινούνται προς την περιοχή. Στην περιοχή μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο. Επίσης, μεταβαίνουν ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, καθώς και ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο θάλαμο επιχειρήσεων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί με πρώτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή.

Επιπλέον, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιεί εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής για εντοπισμό ενδεχόμενων ζημιών και άμεση παρέμβαση, ενώ ειδική ομάδα drones της ΕΜΑΚ προσεγγίζει την περιοχή για τη χαρτογράφηση τυχόν κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, η σεισμική δόνηση προκάλεσε υλικές ζημιές σε μια οικία στην περιοχή Μεσοχώρι Ελασσόνας, όπου και ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν λίγο επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ατόμου, καθώς και σε ένα σχολείο στην περιοχή Δαμάσι Τυρνάβου, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για άμεση παροχή βοήθειας εφόσον χρειαστεί, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Γενικό Σχέδιο «Εγκέλαδος» για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών.

Σε πλήρη ετοιμότητα το Υπουργείο Εσωτερικών

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, «Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας επικοινώνησαν, από την πρώτη στιγμή του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε την Τετάρτη 3 Μαρτίου και έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, με δημάρχους της περιοχής καθώς και με τους τοπικούς βουλευτές προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιηθούν με ταχύτητα οι οδηγίες του Πρωθυπουργού και να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων από τον εγκέλαδο και είναι έτοιμη να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν».