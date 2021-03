Life

“Justice”: το νέο άλμπουμ του Justin Bieber

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο δημοφιλής καλλιτέχνης, με τους πολυάριθμους θαυμαστές, για την κυκλοφορία της νέας δουλειάς του.

Στις 19 Μαρτίου, κυκλοφορεί από την RBMG/Def Jam Recordings το έκτο στούντιο άλμπουμ του Τζάστιν Μπίμπερ. Αν και προς το παρόν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η πλήρης λίστα των τραγουδιών του «Justice», είναι βέβαιο ότι το νέο LP –έρχεται μετά το Changes του 2020– θα περιλαμβάνει τα τρία πλέον πρόσφατα τραγούδια του σταρ της pop: το «Holly», στο οποίο συμμετέχει ο Chance the Rapper, το «Lonely» με συμμετοχή του Μπένι Μπλάνκο και το «Anyone» που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει τόσο κακό σε αυτόν τον διαλυμένο πλανήτη, όλοι αναζητούμε ίαση –και δικαιοσύνη– για την ανθρωπότητα» ανέφερε, σε ανακοίνωση, ο Τζάστιν Μπίμπερ. «Δημιουργώντας αυτό το άλμπουμ, στόχος μου ήταν να κάνω μουσική που να δίνει παρηγοριά να κάνω τραγούδια τα οποία ο κόσμος μπορεί να νιώσει, με τα οποία μπορεί να συνδεθεί, για να αισθανθεί μικρότερη μοναξιά. Οι ταλαιπωρίες, η αδικία, ο πόνος μπορούν να κάνουν τον κόσμο να νιώθει αβοήθητος. Η μουσική είναι ένας σπουδαίος τρόπος να υπενθυμίζεται στον καθένα μας ότι δεν είμαστε μόνοι. Η μουσική είναι ένας τρόπος να σχετίζεται ο ένας με τον άλλον, να συνδέεται ο ένας με τον άλλον. Ξέρω ότι δεν μπορώ να επιτύχω λύση του προβλήματος της αδικίας με το να κάνω απλά μουσική, αλλά όντως ξέρω ότι αν όλοι κάνουμε αυτό που μας αναλογεί με το να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας για να υπηρετούμε αυτόν τον πλανήτη, και ο ένας τον άλλον, τότε είμαστε πιο κοντά στο να είμαστε ενωμένοι. Τούτο εδώ είμαι εγώ, που κάνω αυτό το μικρό που μου αναλογεί. Θέλω να συνεχίσω την κουβέντα για το με τι μοιάζει με δικαιοσύνη ώστε να μπορούμε να γιατρευόμαστε».