“Queen: Rock Tour”: ένα game για τα γενέθλια του θρυλικού συγκροτήματος

Τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες και ποιες μορφές μπορούν να "πάρουν" στο παιχνίδι.

Οι θρυλικοί rockers Queen κυκλοφόρησαν ένα νέο παιχνίδι ρυθμού για κινητές συσκευές. Η κυκλοφορία του παιχνιδιού συνδέεται με τον εορτασμό της 50ης επετείου του συγκροτήματος φέτος. Το «Queen: Rock Tour» είναι πλέον διαθέσιμο σε iOS και Android και είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι των Queen.

Οι παίκτες του «Queen: Rock Tour» έχουν τη δυνατότητα να αναδημιουργήσουν εμβληματικά τραγούδια της μπάντας, ενώ ταυτόχρονα ντύνονται όπως τα μέλη του συγκροτήματος.

Οι παίκτες μπορούν να εμφανίζονται ως Φρέντι Μέρκιουρι, Μπράιαν Μέι, Τζον Ντίκον, ή Ρότζερ Τέιλορ και να δίνουν συναυλία σε δέκα ιστορικούς χώρους παγκοσμίως, αναπαριστάνοντας τις εικονικές περιοδείες της μπάντας.

Το παιχνίδι περιλαμβάνει 20 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ, συμπεριλαμβανομένων των «We Will Rock You», «Radio Ga Ga» και «Don't Stop Me Now». Οι υψηλές βαθμολογίες θα ξεκλειδώσουν γνώσεις για τη μπάντα και αποκλειστικές εικόνες από τα επίσημα αρχεία των Queen.

«Δώσαμε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες της ιστορίας των Queen, της αυθεντικότητας και της τέχνης για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο αφιέρωμα σε μία από τις πιο σημαντικές μπάντες στην ιστορία της ροκ και στοχεύουμε να θέσουμε νέα πρότυπα για το πώς θα μπορούσαν να λειτουργούν σήμερα στο κινητό μουσικά παιχνίδια με επίκεντρο ένα συγκρότημα» δήλωσε ο διευθυντής δημιουργικού της Gamesloft, Σέντρικ Ρατάιζακ, μέσω δελτίου Τύπου.