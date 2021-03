Οικονομία

Σεισμός στην Ελασσόνα: ποια δελτία ανεργίας ανανεώνει αυτόματα ο ΟΑΕΔ

Η απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΔ . Τι ισύει για τους εγγεγραμμένους άνεργους.

Την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Λάρισας, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αλμυρού και Βόλου, που λήγουν στο χρονικό διάστημα από 3 Μαρτίου έως και 10 Μαρτίου, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ, κατόπιν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, της μεγάλης ισχύος σεισμικής δόνησης που έλαβε χώρα σε εστιακό χώρο πλησίον της Λάρισας και της ακόλουθης μετασεισμικής δραστηριότητας.

Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υπάγονται στα παραπάνω ΚΠΑ2 δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.

Επιπλέον, δεν θα υπάρξει επίπτωση στην καταβολή των επιδομάτων για τους επιδοτούμενους ανέργους των παραπάνω ΚΠΑ2 που πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και δεν προβούν στη απαραίτητη δήλωση.

Ο ΟΑΕΔ σημειώνει ότι θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση όσον αφορά στη λειτουργία των παραπάνω ΚΠΑ2 και οδηγίες εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσόμενους με τον ΟΑΕΔ για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Αρχές που θα επιθεωρήσουν την κατάσταση των κτιριακών υποδομών, αλλά και την εξέλιξη του ίδιου.