Οικονομία

Θεοχάρης προς Βρετανούς: διακοπές στην Ελλάδα και χωρίς εμβόλιο

Ανοιχτή πρόσκληση από τον Υπ. Τουρισμού. Τι είπε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και για το “διαβατήριο” μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Κάλεσμα προς τους Βρετανούς να επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους χωρίς δεύτερες σκέψεις απηύθυνε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό της χώρας, στο ITV News.

«Ευπρόσδεκτοι θα είναι στην Ελλάδα οι Βρετανοί τουρίστες με ή χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού» τόνισε ο Έλληνας Υπουργός, δίνοντας παράλληλα τις απαραίτητες διευκρινίσεις: «αν έχεις εμβολιαστεί, μπορείς να έρθεις. Αν δεν έχεις εμβολιαστεί, αλλά έχεις κάνεις τεστ, μπορείς να έρθεις. Και ακόμα κι αν δεν υπάρχει συμφωνία για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, πάλι θα μπορείς να έρθεις».

Παράλληλα, παρουσίασε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιείται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ από τον Απρίλιο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια παρόμοια διευθέτηση μπορεί να γίνει και με το Ηνωμένο Βασίλειο. «Είμαι κατηγορηματικός ότι πέρα από τη διμερή ή πολυμερή συμφωνία –αυτό δεν έχει σημασία– η Ελλάδα θα είναι ανοιχτή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τεχνικά ζητήματα μένουν να επιλυθούν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.