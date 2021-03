Κόσμος

Δημοσιονομική χαλάρωση: η ΕΕ οδεύει σε νέα παράταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρωτικές οι επιπτώσεις της πανδημίας κορονοϊού σε όλες τις χώρες, έχουν εκτροχιάσει τους Προϋπολογισμούς.

Της Μαρίας Αρώνη, Ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Προς την παράταση της δημοσιονομικής χαλάρωσης ως το τέλος του 2022 κατευθύνεται η ΕΕ.

Ένα χρόνο μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «γενικής ρήτρας διαφυγής» που ανέστειλε, λόγω πανδημίας, τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις παρουσίασαν σήμερα τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής κατά την προσεχή περίοδο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα της κρίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή της γενικής ρήτρας διαφυγής το 2022 και η απενεργοποίησή της από το 2023. Η τελική απόφαση όμως θα ληφθεί το Μάϊο, μετά από διάλογο μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής και μετά από μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας, βάσει των εαρινών οικονομικών προβλέψεων που θα δημοσιευθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαϊου.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής το 2023, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανά χώρα καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεν έχει ανακάμψει στο προ της κρίσης επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, θα αξιοποιούνται πλήρως όλες οι υφιστάμενες δυνατότητες ευελιξίας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Η απόφασή μας τον περασμένο Μάρτιο να ενεργοποιήσουμε τη γενική ρήτρα διαφυγής συνιστούσε αναγνώριση της σοβαρότητας της εξελισσόμενης κρίσης. Αποτέλεσε επίσης δήλωση της αποφασιστικότητάς μας να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων. Ένα χρόνο μετά, η μάχη κατά της νόσου COVID-19 δεν έχει ακόμη κερδηθεί και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν επαναλαμβάνουμε τα λάθη που κάναμε πριν από μια δεκαετία αποσύροντας τη στήριξη πολύ νωρίς. Για το 2022, είναι σαφές ότι η δημοσιονομική στήριξη θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία: καλύτερα να αποκλίνουμε κάνοντας υπερβολικά πολλά παρά πολύ λίγα. Ταυτόχρονα, οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρυθμό ανάκαμψης κάθε χώρας και την υποκείμενη δημοσιονομική της κατάσταση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, καθώς η χρηματοδότηση από το Next Generation EU αρχίζει να ρέει, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση και ενίσχυση των επενδυτικών δαπάνών μέσω επιχορηγήσεων της ΕΕ.»

Από την πλευρά του, ο Βλάντις Ντομπρόβσκις είπε: «Υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα για την οικονομία της ΕΕ, αλλά προς το παρόν η πανδημία εξακολουθεί να πλήττει τα μέσα βιοπορισμού των ανθρώπων και την ευρύτερη οικονομία. Για να μετριαστεί αυτός ο αντίκτυπος και να προωθηθεί μια ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη, το σαφές μας μήνυμα είναι ότι η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειάζεται. Με βάση τις τρέχουσες ενδείξεις, η γενική ρήτρα διαφυγής θα παραμείνει ενεργή το 2022 και θα απενεργοποιηθεί το 2023. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος τους παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να στηρίξουν την οικονομία τους χωρίς να επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά τους. Τα έγκαιρα, προσωρινά και στοχοθετημένα μέτρα θα επιτρέψουν την ομαλή επιστροφή σε βιώσιμους προϋπολογισμούς μεσοπρόθεσμα.»