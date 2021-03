Παράξενα

Σεισμός 6 Ρίχτερ: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο για να σωθεί!

Πανικό προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση. Σε άλλη περίτπωση, ένας Θεσσαλός πήδηξε απο τον ημιώροφο.

Ο πανικός που προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση των 6 Ρίχτερ, είχε ως αποτέλεσμα δύο άντρες στη Λάρισα, να πέσουν στο κενό από μπαλκόνια πολυκατοικίας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ένας άντρας πήδηξε στο κενό από το δεύτερο όροφο, ενώ ένας ακόμη από ημιώροφο.



Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, σε καλή κατάσταση, κατά τις πρώτες πληροφορίες.

Πηγή: onlarissa.gr