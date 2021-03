Life

H Μέγκαν Μαρκλ ζητά ποσό “μαμούθ” από βρετανική ταμπλόιντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια δικαστική "μάχη" κέρρδισε η δούκισσα του Σάσεξ.

Η Μέγκαν Μαρκλ ζητάει το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου λιρών για δικαστικά έξοδα, μετά τη δικαίωσή της στην προσφυγή της κατά της εφημερίδας Mail on Sunday, η οποία δημοσίευσε αποσπάσματα από μια επιστολή, που η δούκισσα του Σάσεξ είχε γράψει στον πατέρα της.

Τον περασμένο μήνα, δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου είχε αποφανθεί ότι η βρετανική ταμπλόιντ παραβίασε την ιδιωτικότητα της Μέγκαν δημοσιεύοντας αποσπάσματα της πεντασέλιδης επιστολής που είχε γράψει στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, με τον οποίο είχε έρθει σε ρήξη την παραμονή του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ο δικαστής Μαρκ Ουάρμπι αποφάνθηκε υπέρ της Μέγκαν Μαρκλ, χωρίς να διεξαχθεί δίκη, με το σκεπτικό ότι τα σχετικά άρθρα, που δημοσίευσε η εφημερίδα, συνιστούσαν ξεκάθαρη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της. Η εφημερίδα είχε υποστηρίξει ότι η δούκισσα είχε την πρόθεση να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της επιστολής, η οποία αποτελούσε μέρος της μιντιακής στρατηγικής της.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας με στόχο τον καθορισμό των εξόδων και άλλων ανεπίλυτων ζητημάτων, τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο αποκάλυψαν ότι οι δικηγόροι της Μέγκαν ζητούν την καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών, με το μισό από το ποσό αυτό να πληρωθεί εντός 14 ημερών.

Η νομική ομάδα της ζητά, επίσης, η εφημερίδα να παραδώσει οποιοδήποτε αντίγραφο είχε της επιστολής και καλεί τον δικαστή να δώσει εντολή, προκειμένου η εφημερίδα να δημοσιεύσει μια δήλωση στο πρωτοσέλιδό της με την οποία θα γνωστοποιείται ότι η Μέγκαν Μαρκλ κέρδισε την υπόθεση. Επιπλέον, να υπάρχει ένα σχόλιο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της MailOnline's για «όχι λιγότερο από έξι μήνες».

Ο δικηγόρος της Μέγκαν Ίαν Μιλ επισήμανε, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ότι δεν επιδιώκουν να τιμωρήσουν την εφημερίδα και θα αποδεχθούν ένα συμβολικό ποσό ζημιών βάσει των κερδών που η Mail αποκόμισε από τη δημοσίευση των άρθρων, τονίζοντας πως αυτό είναι ένα «συμμετρικό» επόμενο βήμα.

Η Mail, από την πλευρά της, σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστή κι έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για να της επιτραπεί.