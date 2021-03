Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: η εισήγηση των λοιμωξιολόγων - Τι αλλάζει στα SMS

Τι προτείνουν οι ειδικοί για τις περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο". Πώς θα γίνεται η χρήση των κωδικών 2, 4 και 6. Σε ποιες περιοχές αναμένεται σκληρό lockdown.

Μαραθώνια ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, η οποία καταθέτει αυτήν την ώρα τις εισηγήσεις της σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάσχεση της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι δεν προτείνουν καθολικό lockdown τύπου Μαρτίου αλλά ένα μείγμα «έξυπνων» μέτρων, ιδιαίτερα αυστηρών στις περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο".

Για τις συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική, εξετάζονται περιορισμοί στον κωδικό 4 που ισχύει για παροχή βοήθειας μέσω sms στο 13033, ενώ υπό περιορισμό μπαίνει και ο κωδικός 6, ο οποίος αφορά στη σωματική άσκηση και τη βόλτα για κατοικίδιο. Δεν αποκλείεται δηλαδή στο εξής ο κωδικός αυτός να ισχύει μόνο για πεζούς, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις με οχήματα.

Παράλληλα, αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο των αγορών με τη χρήση του κωδικού 2. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να μπει περιορισμός χιλιομετρικής απόστασης, ενώ δεν αποκλείεται και η απαγόρευση των μετακινήσεων από Δήμο σε Δήμο.

Υπό συζήτηση τέθηκε και η αλλαγή της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Αττική τα Σαββατοκύριακα με τα σενάρια να είναι δύο: 1. να ισχύσει ότι και τις καθημερινές, δηλαδή από τις 21.00 έως τις 05.00 το πρωί και 2. από τις 7.00 το απόγευμα έως τις 05.00 το πρωί. Επίσης, επανήλθε η συζήτηση για τη χρήση διπλής μάσκας σε χώρους όπου παρατηρείται συγχρωτισμός.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε εισήγηση από τους λοιμωξιολόγους να μπουν σε καθεστώς σκληρού lockdown η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, το Ηράκλειο Κρήτης, η Λευκάδα, η Αρκαδία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Χίος, η Σάμος, η Λευκάδα, η Θεσπρωτία, η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές κλείνει το λιανέμποριο και η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, εφαρμόζεται τηλεργασία και μετακίνηση με τους κωδικούς υπό περιορισμό, όπως αναμένεται και στην Αττική.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Οι τοποθετήσεις τους αναμένονται μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου, τα οποία ξεπέρασαν τα 2.700.