Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης - “Συναγερμός” στην Αττική

Πόσες νέες μολύνσεις από τον Covid-19 εντοπίστηκαν και σε ποιες περιοχές, το προηγούμενο 24ωρο ανά την επικράτεια.

Δεκάδες θάνατοι ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα καταγράφηκαν την Τετάρτη, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των διασωληνωμένων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2702 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 2.702 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 1269 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 314 και στην Αχαΐα 178 νέες μολύνσεις. Πληθώρα άλλων περιφερειακών ενοτήτων παρουσιάζει αυξημένους αριθμούς νέων κρουσμάτων.

Σε ότι αφορά την Αττική, η κατανομή των κρουσμάτων έχει ως εξής:

Ανατολική Αττική: 101 κρούσματα

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 183 κρούσματα

Δυτική Αττική: 70 κρούσματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 230 κρούσματα

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 327 κρούσματα

Νήσων: 26 κρούσματα

Νότιος Τομέας Αθηνών: 143 κρούσματα

Πειραιάς: 189 κρούσματα

Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν στην Κυβέρνηση την λήψη νέων περιοριστικών μέτρων.

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: