Κοινωνία

Νίκος Γεωργίου: σπαραγμός στην κηδεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το στερνό αντίο στον 45χρονο αστυνομικό, ο πρόωρος χαμός του οποίου έχει βυθίσει το πένθος την τοπική κοινωνία.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι, στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος στα Λαστέικα Πύργου, η κηδεία του άτυχου αστυνομικού, Νίκου Γεωργίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών.

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το στερνό αντίο στον 45χρονο αστυνομικό του τμήματος Δωξης Ναρκωτικών Πύργου, ο πρόωρος χαμός του οποίου έχει βυθίσει το πένθος την τοπική κοινωνία.

Ο 46χρονος αστυνομικός της Ασφάλειας Πύργου, επέστρεφε στην Υπηρεσία του από ειδική αποστολή, με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας. Στο ύψος του Βούναργου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το αυτοκίνητο καρφώθηκε πίσω από απορριμματοφόρο. Ο Αστυνομικός σκοτώθηκε επί τόπου! Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν ώρα για να τον απεγκλωβίσουν από τις λαμαρίνες.

Ο Νίκος Γεωργίου μέτρησε 25χρόνια στο Σώμα, βοηθώντας να λήξουν με επιτυχία πολλές και σοβαρές υποθέσεις παράνομων δράσεων. Ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του, επιλέγοντας να βρίσκεται στο δρόμου όπου υπήρχε δράση.

Ο άτυχος αστυνομικός είχε προαχθεί επ` ανδραγαθία σε Υπαστυνόμο! Συμμετείχε το 2010 σε επιχείρηση των Ειδικών Δυνάμεων, στο κέντρο της Πάτρας στη σύλληψη Ρουμάνου κακοποιού.

Φωτό: patrisnews.com