Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: πόσο ζεστός ήταν ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

Τι δείχνει η ανάλυση των δεδομένων που καταγράφονται σε διάφορες πόλεις. Οι δύο εξαιρέσεις και ο θερμότερος μήνας του χειμώνα.

Ζεστός υπήρξε ο φετινός χειμώνας 2020-21, με εξαίρεση τις περιόδους δύο συγκεκριμένων κακοκαιριών (Λέανδρος 14-18/01/2021 και Μήδεια 13-17/02/2021), όπως προκύπτει από την ανάλυση της μέγιστης θερμοκρασίας ανά ημέρα και την απόκλισή της από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας (2010-2019) για τέσσερις πόλεις της Ελλάδας, όπου λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση έγινε για τους σταθμούς στη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη/Καλαμαριά, στην Αθήνα/Γκάζι και στο Ηράκλειο. Στο μεγαλύτερο διάστημα των τριών μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου (90 ημέρες συνολικά) η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη από τις κανονικές τιμές για μεγάλο αριθμό ημερών (πχ για τις 66 από τις 90 ημέρες του χειμώνα στην Θεσσαλονίκη).

Ο θερμότερος μήνας του χειμώνα ήταν ο Ιανουάριος του 2021, με σημαντική απόκλιση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας, και στους τέσσερις σταθμούς.