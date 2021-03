Life

Eurovision - Κύπρος: Ιερά “πυρά” για το τραγούδι “El Diablo”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και η Ιερά Σύνοδος Κύπρου κατά του «El Diablo». Ζητά κυβερνητική παρέμβαση.

Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στην Κύπρο το τραγούδι «El Diablo» της Έλενας Τσαγκρινού, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην φετινή Eurovision.

Το κομμάτι έχει εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και έχει ήδη προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων.

Η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου πήρε επίσημη θέση κατά της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, καλώντας την κυβέρνηση να φροντίσει για την ακύρωσή του τραγουδιού.

Σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαφωνία της για τον τίτλο και το περιεχόμενο του τραγουδιού ενώ δεν διστάζει να δηλώσει την απογοήτευσή της τόσο για τη στάση του ΔΣ του ΡΙΚ όσο και των άλλων ιθυνόντων.

«Αντί να συμβάλουν στην προώθηση των δικαίων του λαού μας και στην προβολή των αιτημάτων του για ελευθερία και κατίσχυση των ηθικών αξιών, μέσω οποιουδήποτε προσφερόμενου διεθνούς βήματος προέκριναν την παγκόσμια γελοιοποίησή μας με την παρουσίαση της διακήρυξης ότι παραδίδουμε τον εαυτό μας στον διάβολο και ότι προάγουμε με τον τρόπο αυτό τη λατρεία του» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση τονίζει ακόμη πως «πρόκειται ουσιαστικά για την εξύμνηση μιας μοιρολατρικής υποταγής και παράδοσης του ανθρώπου στην εξουσία του διαβόλου».

Σε ό,τι αφορά στη μεταφορική ερμηνεία του τραγουδιού που έχει δοθεί από τους υπεύθυνους του ΡΙΚ η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει ότι αυτή ουδόλως αντικατοπτρίζει το προκλητικό και απαράδεκτο περιεχόμενο των στίχων «το οποίο δεν παύει να εκπροσωπεί μια θλιβερή υποκουλτούρα, ανάξια του πολιτισμού και των αξιών του λαού μας και αντιστρατεύεται τις Ελληνικές και Ορθόδοξες παραδόσεις του».

Συνεχίζει δε λέγοντας πως «υπό οποιαδήποτε οπτική γωνία και με οποιεσδήποτε επεξηγήσεις κι αν δούμε τους στίχους του τραγουδιού, αυτοί δεν στέλνουν τα καταλληλότερα μηνύματα που θα έπρεπε να σταλούν από μία ημικατεχόμενη πατρίδα που αγωνίζεται για απελευθέρωση και αποτροπή της πλήρους υποδούλωσής της».

»Με ορατό τον κίνδυνο της προκλητικής βουλιμίας των κατακτητών Τούρκων και προβάλλοντας το μεγαλείο της διακοσιοστής επετείου από την Εθνική Παλιγγενεσία» η Εκκλησία καλεί τον λαό «να παραμείνει προσηλωμένος στις εθνικές και θρησκευτικές αξίες του μεγαλειώδους αγώνα του 1821, να κρατήσει ακράδαντη την προσήλωσή του στην πίστη των πατέρων του, δεδομένο το οποίο τον διαφύλαξε μέχρι σήμερα».

Η Ιερά Σύνοδος υποστηρίζει ότι καθημερινά «γινόμαστε δέκτες σωρείας αντιδράσεων από χιλιάδες συνανθρώπους μας», οι οποίοι εκφράζουν «τη δικαιολογημένη δυσαρέσκειά τους για το εν λόγω τραγούδι, όπως και για τον τρόπο επιλογής του».

Σημειώνει δε πως καταξιωμένοι μουσικοί του τόπου εξέφρασαν ήδη την αντίθεση τους, «γεγονός το οποίο -χωρίς εμείς να το προκαλέσουμε- προσέκρουσε στην ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και αξιοπρέπεια του λαού μας, ο οποίος με το αλάθητο κριτήριό του το απέρριψε χωρίς προϋποθέσεις».

Οι ιεράρχες καλούν την κυβέρνηση, η οποία διορίζει το ΔΣ του ΡΙΚ, να αντικαταστήσει το τραγούδι της εκπροσώπησης της Κύπρου στη Eurovision, με ένα άλλο «το οποίο να εκφράζει την Ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και διεκδικήσεις μας».

«Ας μη γινόμαστε επιλήσμονες και καταπατητές αυτής της Αλήθειας» καταλήγει η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου Κύπρου.