Χαρδαλιάς για SMS: Αλλαγές στις μετακινήσεις με κωδικούς 2, 4 και 6

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο», σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονoϊού ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Τετάρτης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, σε όλη την Ελλάδα, η μετακίνηση με κωδικό «6» θα γίνεται χωρίς αυτοκίνητο. «Κανείς σε όλη τη χώρα δε θα μπορεί να στείλει το 6 και να πάει σε άλλη περιοχή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Ακόμα αυστηροποιείται η μετακίνηση με τους κωδικούς «2» για ψώνια και «3» στο κομμάτι που αφορά τις τράπεζες, όπου θα πρέπει να γίνεται είτε εντός του δήμου κατοικίας, είτε σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων. Ακόμα, όσον αφορά το νούμερο «4» τα ελεγκτικά όργανα μπορούν να ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στο «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν Αττική, Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λευκάδα εκτός Μεηανησίου, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Θεσπρωτία, Άρτα, Σάμος, Βοιωτία, Χίος, Αιτωλοακαρνανία, Ρόδος, Ηράκλειο και Εύβοια εκτός Σκύρου. Στο ίδιο επίπεδο κατατάσσεται και ο δήμος Καλυμνίων. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, σε όλη τη χώρα, κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου «κόκκινο».

Τα μέτρα ισχύουν από αύριο, Πέμπτη στις 6 το πρωί, ως την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 6 το πρωί, με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, όπου τα μέτρα θα ξεκινήσουν από τις 6 Μαρτίου στις 6 το πρωί, για να διευκολυνθεί η διαχείριση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε σήμερα την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά οι μεταλλάξεις είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν στην εικόνα της επιβάρυνσης που παρουσιάζει η χώρα και είναι ενδεικτικό ότι 1.756 πολίτες είναι με μεταλλάξεις σε 35 Περιφερειακές Ενότητες, ενώ επικράτηση υπάρχει στην Κρήτη, όπως και της μετάλλαξης της Νότιας Αφρικής στον Εύοσμο. «Οι μεταλλάξεις απαιτούν προφυλάξεις» διεμήνυσε, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Και αλλαγές στο ωράριο κυκλοφορίας ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς μέχρι τις 16 Μαρτίου, στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 07:00 το απόγευμα έως τις 05:00 το πρωί, από τις 06:00 το απόγευμα που ίσχυε η απαγόρευση.

Εξαίρεση στο ωράριο αυτό για τις καθημερινές, σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, θα είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη όπου θα επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 09:00 το απόγευμα έως τις 05:00 το πρωί.

«Λουκέτο» στον ερασιτεχνικό αθλητισμό

Βάσει των όσων ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, θα συνεχιστούν μόνο τα πρωταθλήματα της Super League, Super League 2, Basket League (Α1 Μπάσκετ) και Volley League (βόλεϊ Ανδρών).

Συγκεκριμένα, αναβάλλεται η επανέναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών η οποία ήταν προγραμματισμένη με πλήρη αγωνιστική για την Κυριακή 7 Μαρτίου. Η απαγόρευση θα διαρκέσει για τουλάχιστον μια περίοδο δυο εβδομάδων.