Πολιτισμός

Σεισμός στην Ελασσόνα: ζημιές σε μνημεία και μουσεία (εικόνες)

Τι δείχνει η πρώτη αποτίμηση του Υπ. Πολιτισμού για τις ζημιές σε μνημεία και μουσεία, στην περιοχή που επλήγη από τα 6 Ρίχτερ.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, αναφέρεται ότι «οι πρώτες εκτιμήσεις από τις αυτοψίες στις οποίες προέβη η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, μετά το σεισμό που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, με επίκεντρο την Ελασσόνα, είναι οι εξής:

1. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε δύο μνημεία: Στην Αγία Παρασκευή Τυρνάβου (19ος αιώνας) και στον Αγιο Νικόλαο, στο Κουτσόχερο (17ος αι.), ενώ κατέρρευσε και το πλίνθινο κωδωνοστάσιο του Αγίου Νικολάου (19ος αιώνας) στον Τύρναβο.

2. Ελαφρότερες ζημιές υπέστη η Παναγία Φανερωμένη Τυρνάβου (19ος αιώνας).

3. Πολύ ελαφρές ζημιές έχουν σημειωθεί στη Λάρισα, όπως πτώση σοβάδων και κεραμιδιών, στο Γενί Τζαμί. Σημειώθηκε πτώση καπνοδόχου στα πρώην Στρατιωτικά Αρτοποιεία, όπου βρίσκεται και η αρχαιολογική αποθήκη.

4. Ελαφρές ζημιές σημειώθηκαν στο Διαχρονικό Μουσείο όπου παρατηρήθηκε πτώση ορισμένων τμημάτων εδωλίων στην Περιοδική έκθεση.

Αναμένεται νεότερη αναφορά για τυχόν ζημίες μόλις τα κλιμάκια της Εφορείας μπορέσουν να επισκεφθούν όλους τους χώρους. Αν χρειαστεί, θα μεταβούν επιτόπου και οι αρμόδιοι από την κεντρική υπηρεσία ώστε να επιταχυνθεί η αποτίμηση των ζημιών».