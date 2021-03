Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: υπογραφή Μητστοτάκη στο πιο αποτυχημένο lockdown στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση της Κουμουνδούρου στην Κυβέρνηση, με αφορμή την παράταση των περιοριστικών μέτρων και το αυστηρότερο πλαίσιο που θα ισχύει από την Τσικνοπέμπτη.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις για ενεργοποίηση του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης σε ότι αφορά τα νοσοκομεία της Αττικής, αλλά και στους αυστηρότερους περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών από την Τσικνοπέμπτη και ύστερα, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει τη χώρα εδώ και τέσσερις μήνες στο πιο παρατεταμένο και πιο αποτυχημένο λοκντάουν της Ευρώπης. Μετά από τέσσερις μήνες SMS, απαγορεύσεων κυκλοφορίας και λουκέτων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα αντιμετωπίσει τη νέα έξαρση κρουσμάτων:

απαγορεύοντας τις μετακινήσεις για άθληση από δήμο σε δήμο, οι οποίες είχαν απελευθερωθεί για να μαζευτεί το φιάσκο της ποδηλατάδας του κ. Μητσοτάκη χωρίς μέτρα προστασίας στην Πάρνηθα

και παρατείνοντας την κυκλοφορία τα Σαββατοκύριακα κατά μία ώρα, η απαγόρευση της οποίας όπως εφαρμόστηκε δημιούργησε κομφούζιο στα σούπερ μάρκετ.

Δεν ξέρουμε εάν είναι πιο τρομακτικό ότι σκέφτηκαν αυτά τα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την πανδημία ή ότι τόσες μέρες τα προαναγγέλλουν ως «έξυπνα». Έναν χρόνο μετά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη, παρατηρεί ανέμελος το τρίτο κύμα της πανδημίας να επελαύνει και εν τέλει αρνείται να συμβιβαστεί με την αλήθεια: Ότι όσο δεν παίρνουν μέτρα για τους μεγάλους εργασιακούς χώρους και τα ΜΜΜ που στοιβάζονται οι πολίτες, όσο δεν συνταγογραφούν τα τεστ για να έχουμε ακριβή εικόνα της διασποράς και όσο δεν επιτάσσουν τις ιδιωτικές κλινικές για να συνδράμουν στο ΕΣΥ, τόσο θα συνεχίζεται η ασφυξία στα νοσοκομεία και η πανδημία θα παραμένει εκτός ελέγχου».

ΚΙΝΑΛ: πολύ λίγα, πολύ αργά

Σε δήλωση του Ανδρέα Πουλά, Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται: «Τη δική της ανικανότητα και προχειρότητα η κυβέρνηση την ρίχνει πάλι στις πλάτες των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα η κατάσταση των νοσοκομείων της χώρας να είναι χειρότερη και ο ιδιωτικός τομέας να παραμένει non-covid. Η κυβέρνηση τόσο καιρό δεν έπραξε απολύτως τίποτα ώστε και το ΕΣΥ αλλά και οι πολίτες να μη ασφυκτιούν εναποθέτοντας τις ελπίδες της αποκλειστικά και μόνο στον εμβολιασμό. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια...».

ΜέΡΑ25: τα «έξυπνα μέτρα» μας οδηγούν πιο βαθιά στο Μεσαίωνα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Η κυβέρνηση, κρυμμένη πίσω από αδιαφανείς συνεδριάσεις των οποίων δε μαθαίνουμε ποτέ τις εισηγήσεις και δεν βλέπουμε ποτέ τα πρακτικά, βαφτίζει «έξυπνα μέτρα» τον όλο και αυστηρότερο περιορισμό των πολιτών με όλο και περισσότερες τιμωρίες, πρόστιμα και διώξεις. Από τα κελιά του εγκλεισμού τους, οι πολίτες άκουσαν τον κ. Κικίλια να μαγειρεύει τα νούμερα του εμβολιασμού μη διευκρινίζοντας πόσοι εμβολιάστηκαν και με τις δύο δόσεις, να καλεί «σε συνεργασία» τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υγείας αντί να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές ΧΘΕΣ, και τον κύριο Χαρδαλιά να βρίσκει την ευκαιρία να εντάξει τις δημόσιες συγκεντρώσεις στα Θανάσιμα Αμαρτήματα. Στην αρχή της Άνοιξης, εποχή αναγέννησης, οι πολίτες ετοιμάζονται να βυθιστούν πιο βαθιά στο Μεσαίωνα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη: σπίτια σφραγισμένα με μια πανούκλα να επελαύνει ανενόχλητη».