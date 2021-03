Κοινωνία

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον "Λουκά της 17 Νοέμβρη" και στη Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος εδώ και 55 ημέρες πραγματοποιεί απεργία πείνας, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, με πρωτοβουλία της "συνέλευσης αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα" και διαφόρων οργανώσεων και συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 1.500 περίπου ατόμων, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο επί 50 λεπτά και στη συνέχεια πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στην Πλατεία Ομονοίας, όπου η συγκέντρωση - πορεία ολοκληρώθηκε ομαλά στις 19.40.

Στο διάστημα της συγκέντρωσης και της πορείας, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις Λεωφόρους Βασ. Αμαλίας και τμήμα της Βασ. Σοφίας και στην οδό Πανεπιστημίου.

Πορεία αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Οι διαδηλωτές μέσω της Εγνατίας κινήθηκαν προς το ΥΜΑΘ. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Ιασωνίδου όπου και συνάντησαν οδοφράγματα από την αστυνομία και κατέβηκαν ξανά προς την Εγνατία. Νωρίτερα είχαν συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Η τροχαία προβαίνει στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση μετακίνησης των οχημάτων.