Νικολάου στον ΑΝΤ1 για Κουφοντίνα: εφαρμόσαμε το νόμο 100% (βίντεο)

Η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν κινείται εκδικητικά και δεν εκβιάζεται. Πώς σχολίασε τα αιτήματα Κούρτοβικ.

Ο νόμος εφαρμόστηκε στο 100% στην υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα, τόνισε η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

“Εφαρμόσαμε το νόμο 100% αφού δεν είχε τις προϋποθέσεις να βρίσκεται στις φυλακές Κασσαβέτειας” είπε χαρακτηριστικά η κα Νικολάου, προσθέτοντας ότι εξαρχής προχώρησαν σε διαχωρισμό κρατουμένων στις φυλακές, ώστε κάθε μία να έχει τους κρατούμενους που πρέπει να έχει.

“Αδειάσαμε τον Κορυδαλλό για να γίνει φυλακή υποδίκων, ώστε να ηρεμησουν οι φυλακές” πρόσθεσε και σημείωσε ότι ορθά έπραξε η συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα Ιωάννα Κούρτοβικ και κατέθεσε αίτημα αναβολής της ποινής για όσο χρονικό διάστημα ο κρατούμενος νοσηλεύεται.

“Παράλληλα ζήτησε να εξετασθεί η νομιμότητα της μεταγωγής του Δημήτρη Κουφοντίνα στις φύλακές Δομοκού. Αυτό έπρεπε να κάνει εξ αρχής από τη στιγμή που αμφισβητεί τις διαδικασίες. Χαίρομαι που το κάνει έστω αυτή τη στιγμή” πρόσθεσε.

Όσο για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε ότι ο ίδιος επέλεξε να κάνει απεργία πείνας, ενώ η κυβέρνηση δεν κινήθηκε εκδικητικά. “Η κυβέρνηση όμως δεν εκβιάζεται” κατέληξε.