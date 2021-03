Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: “σβηστά” στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς δεν “ζορίστηκαν” ούτε στην έδρα της Λαμίας.

Ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» και τυπικά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας για 6η συνεχόμενη χρονιά, παρά το ισόπαλο 1-1 στη ρεβάνς με τη Λαμία στο «Αθ. Διάκος», καθώς το 5-2 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα ήταν υπέρ-αρκετό για τον «δικέφαλο του Βορρά», που προκρίθηκε στους «4» με συνολικό σκορ 6-3. Ο Νινούα άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ, ο Τζέιμς ισοφάρισε για την ομάδα της Φθιώτιδας.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, με τον Σίνζι Καγκάβα στο βασικό σχήμα, μπήκε πολύ καλά στον αγώνα και μόλις στο 10ο λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή του με το σουτ του Σφιντέρσκι που απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος. Στο 14’ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Τζόλης πρόλαβε και γύρισε στον Καγκάβα, ο οποίος με τη σειρά του τροφοδότησε τον Νινούα που με πλασέ εκτός περιοχής έγραψε το 1-0.

Στο 16’ η Λαμία έχασε διπλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όμως ο Πασχαλάκης έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά, αρχικά στο μακρινό σουτ του Πίτι κι εν συνεχεία στο κοντινό πλασέ του Βασιλακάκη, αποκρούοντας με υπερένταση.

Στο 43’ο διαιτητής Μανούχος υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τζέιμς στον Σφιντέρσκι. Αφού ελέγχθηκε η φάση στο VAR, ο Σβαμπ έστησε τη μπάλα από τα 11 μέτρα, όμως η εκτέλεσή του ήταν κακή και ο Θεοδωρόπουλος απέκρουσε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μουργκ σούταρε πολύ ψηλά άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με οριζόντιο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ, σε κεφαλιά του Μιχαηλίδη στο 46’ έπειτα από κόρνερ του Νινούα, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η Λαμία έφτασε στην ισοφάριση. Από κόρνερ του Πίτι, ο Μπιάρνασον έπιασε την πρώτη κεφαλιά κι ο Τζέιμς που είχε... τρυπώσει στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ με νέα κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-1.

Στο 66’ ο Λύρατζης έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Θεοδωρόπουλος εκτινάχθηκε στο «παραθυράκι» κι απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ πέφτοντας μπλόκαρε και τη μπάλα. Στο 87' από ωραία πάσα του Σφιντέρσκι, ο Λάμπρου πρόλαβε την άμυνα της Λαμίας, όμως το πλασέ του έφυγε αρκετά άουτ, στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Μ. Γρηγορίου): Θεοδωρόπουλος, Τζέιμς, Παλαβαντσβίλι, Σαραμαντάς, Βύντρα, Μπιάρνασον (75’ λ.τρ. Μπουλούλης), Γκαζαριάν (46’ Κωστίκα), Προβυδάκης (68’ Χατζηστραβός), Βασιλακάκης (83’ Νικολόπουλος), Πίτι, Ρόμανιτς (46’ Σταμούλης).

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης (80’ Κρέσπο), Μπάμπα, Νινούα (68’ Τσιγγάρας), Σβαμπ (64’ Ελ Κανουρί), Καγκάβα, Μουργκ (80’ Κούτσιας), Τζόλης (65’ Λάμπρου), Σφιντέρσκι.