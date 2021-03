Τοπικά Νέα

Νέος ισχυρός σεισμός στην Ελασσόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χορό των Ρίχτερ η περιοχή. Στους δρόμους οι κάτοικοι. Πού σημειώθηκαν ζημιές και καταρρεύσεις. Οι εκτιμήσεις των ειδικών.

Νέα ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ελασσόνα, στις 20:24, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίζεται στα 22 χλμ. νότια, νοτιοδυτικά της Ελασσόνας με εστιακό βάθος στα 13,8 χλμ.

Είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ στις 12:16 το μεσημέρι με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 15 χλμ νότια της Ελασσόνας. Τρία λεπτά αργότερα, στις 12:19 καταγράφηκε μία δεύτερη δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 10χλμ και επίκεντρο στα 7χλμ δυτικά νοτιοδυτικά της Ελασσόνας.

Οι μετασεισμοί είναι συνεχείς, με τους κατοίκους να μένουν έξω από τα σπίτια τους και να επιλέγουν να περάσουν τη νύχτα σε σκηνές. Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπήρξε κινητοποίηση ώστε να στηθούν δεκάδες σκηνές στα χωριά Δαμάσι, Μεσοχώρι, Αμούρι και Βλαχογιάννι που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Μαζί με τις σκηνές έχουν διανεμηθεί και εκατοντάδες υπνόσακοι καθώς και εμφιαλωμένο νερό για τις πρώτες ανάγκες των κατοίκων.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι από το 1785 είχε να δώσει τέτοιο σεισμό το ρήγμα του Τυρνάβου. Εκτίμησε δε ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για καιρό, αλλά σημείωσε ότι οι δονήσεις όσο περνούν οι ημέρες θα είναι μικρότεροι και όχι τόσο συχνοί.

Καταρρεύσεις έχουν σημειωθεί σε κτήρια στα χωριό Μεσοχώρι. Αλλά και στο Δαμάσι κτήρια έχουν καταρρεύσει. Μάλιστα, κατέρρευσε και τοίχος σε σχλείο, ωστόσο, μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την περιοχή.

Ενημέρωση απο την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 20:30 της Τετάρτης η ΓΓΠΠ, "σε συνέχεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 6.0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στις 12:16, 16 χλμ. νότια της Ελασσόνας, άμεση ήταν η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για την παροχή κάθε συνδρομής προ τους κατοίκους. Άμεσα συνεκλήθη ευρεία σύσκεψη στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο που συγκροτήθηκε στο στρατόπεδο «Σχοινά» στην περιοχή του Τυρνάβου, με συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρο Λιβάνιο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Γιώργου Καραγιάννη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, του Εθνικού Διοικητή Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιου Δημακογιάννη, του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου, καθώς και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, εθελοντές), σε διαρκή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι ήδη τρία ξενοδοχεία στα Τρίκαλα και δύο στη Λάρισα έχουν μισθωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους. Οι κάτοικοι της περιοχής που επιθυμούν να μεταβούν στις εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους Δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας. Επιπλέον, η Πολιτική Προστασία μεταφέρει στην περιοχή 100 σκηνές, 10 γεννήτριες, 2.000 κουβέρτες, 200 υπνόσακους, 500 κρεβάτια και λοιπό υλικό, ενώ 150 σκηνές έχουν ήδη διατεθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 32 από τις Ένοπλες Δυνάμεις για την προσωρινή φιλοξενία πληγέντων από το σεισμό. Σημειώθηκαν επίσης μικρής έκτασης βλάβες στην ηλεκτροδότηση, ενώ άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών. Επιπλέον, το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί από την ώρα του σεισμού ογδόντα (80) κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μία απομάκρυνση ηλικιωμένου από την οικία του, στην περιοχή Μεσοχώρι Ελασσόνας, δύο απομακρύνσεις ηλικιωμένων από την οικία τους στην περιοχή Μαγούλα Ελασσόνας και πενήντα παροχές βοηθείας που αφορούν σε μεταφορές ηλικιωμένων και ασθενών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, καθώς και σε απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες στην πόλη της Λάρισας.

Τέλος, συνεχίζονται οι περιπολίες από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι 1η, 2η, 7η και 8η Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει στην περιοχή για εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής για εντοπισμό ενδεχόμενων ζημιών και άμεση παρέμβαση, ενώ υπενθυμίζεται ότι ειδική ομάδα drones της ΕΜΑΚ μετέβη στην περιοχή για τη χαρτογράφηση τυχόν κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων".

Κάμερες ασφαλείας από καταστήματα και πολίτες με τα κινητά τους κατέγραψαν τις στιγμές του σεισμού, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Ο πανικός που προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση των 6 Ρίχτερ, είχε ως αποτέλεσμα δύο άντρες στη Λάρισα, να πέσουν στο κενό από μπαλκόνια πολυκατοικίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε σε διευθυντή δημοτικού σχολείου στο Δαμάσι και τον συνεχάρη για την ψυχραιμία που επέδειξε κατά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Γρηγόρη Λέτσιο, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι, ο οποίος με την άμεση παρέμβασή του, κατάφερε κατά τη διάρκεια του σημερινού σεισμού να βγάλει με ασφάλεια 63 μαθητές και 10 συναδέλφους του εκπαιδευτικούς από το κτίριο που υπέστη σοβαρότατες ζημιές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ελασσόνας, έκανε γνωστό ότι ένας άνθρωπος είχε εγκλωβιστεί σε ετοιμόρροπο σπίτι στο χωριό Μεσοχώρι, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα με επιτυχία.

Από τον ισχυρό σεισμό έχει υποστεί ζημιές ο ιερός ναός Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσόνας. Ζημιές έχει υποστεί και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Δήμου Τυρνάβου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ζημιές καταγράφονται στην είσοδο της εκκλησίας καθώς έχει πέσει τμήμα της πρόσοψης του ναού.

Πολύ ελαφρές ζημιές έχουν σημειωθεί στη Λάρισα, όπως πτώση σοβάδων και κεραμιδιών, στο Γενί Τζαμί. Σημειώθηκε πτώση καπνοδόχου στα πρώην Στρατιωτικά Αρτοποιεία, όπου βρίσκεται και η αρχαιολογική αποθήκη.

Στην περιοχή μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο, με εντολή του Πρωθυπουργού, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας συντονίζεται ο μηχανισμός, που βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Άλλωστε ελικόπτερο και drones της Πυροσβεστικής βρίσκονται ήδη εκεί, επιθεωρώντας για τις καταστροφές.

«Επικοινώνησα με τον Νίκο Δένδια και μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας μετά το σεισμό. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, αν χρειαστεί», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Λάρισας, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αλμυρού και Βόλου, που λήγουν στο χρονικό διάστημα από 3 Μαρτίου έως και 10 Μαρτίου, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ, κατόπιν, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, της μεγάλης ισχύος σεισμικής δόνησης που έλαβε χώρα σε εστιακό χώρο πλησίον της Λάρισας και της ακόλουθης μετασεισμικής δραστηριότητας.