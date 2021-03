Κόσμος

Νέα πρόκληση Τατάρ: Δεν υπάρχει ως λύση η ομοσπονδία στο Κυπριακό

Επίδειξη αδιαλλαξίας απο τον τουρκοκύπριο ηγέτη ενόψει της πενταμερούς διάσκεψης.

Ευκαιρία να εξηγήσει ότι η ομοσπονδία ως έννοια έχει ξεπεραστεί, βλέπει την άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το κυπριακό ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ δηλώνοντας πως εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στη συνάντηση στη Γενεύη, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει να χάσει κάτι και με τα βήματα που έχουν κάνει η αναδόμηση, μεταρρύθμιση του ψευδοκράτους δεν είναι μακριά.

Σε συνέντευξή του στο τουρκοκυπριακό «πρακτορείο ειδήσεων» ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, Ζοζέπ Μπορέλ, τη Δευτέρα με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ και στη συνέχεια θα ενημερώσει τα τουρκοκυοριακά κόμματα, ενώ πριν την άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη, θα ενημερώσει τη λεγόμενη «βουλή» του ψευδοκράτους.

ο Τατάρ υποστήριξε ότι και τα Ηνωμένα Έθνη γνωρίζουν πως η ομοσπονδία έχει ξεπεραστεί, επανέλαβε ότι μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντάνα ακόμα και ο τέως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί είπε ότι ήταν η τελευταία προσπάθεια της δικής του γενιάς για ομοσπονδία. Εάν ξεκινήσει μια διαδικασία από δω και πέρα, συνέχισε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, θα είναι διαφορετική αυτή τη φορά.

Και ο ΓΓ του ΟΗΕ, πρόσθεσε, είχε πει ότι είναι ανοικτός σε νέες ιδέες. «Εμείς κάνουμε ένα σημαντικό βήμα» ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας πως στη Γενεύη θα εξηγήσει πως εάν υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία, η βάση αυτής θα πρέπει να είναι η συνεργασία δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα. «Άλλωστε αυτό ισχύει τώρα».

Το ψευδοκράτος, ανέφερε, μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να μην αναγνωρίζεται από κανέναν πλην της Τουρκίας, «ούτε κι έγινε καμιά προσπάθεια για κάτι τέτοιο», αλλά έχει σχέσεις, είτε εμπορικές, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης, με άλλες 100 χώρες.

Όσον αφορά τις εκκλήσεις προς εκείνον να εξηγήσει «τι υπάρχει όταν λέει δύο κράτη», ο κ. Τατάρ είπε ότι «υπάρχει ο λαός μου, υπάρχει το κράτος μου, υπάρχει ο αγώνας μας και μια ευκαιρία για ομοσπονδία που ξεπεράστηκε λόγω του ότι δεν είδαμε καλή πρόθεση από την απέναντι πλευρά». Εάν όλα αυτά τα ενώσεις, είπε, υπάρχει μια ισχυρή θέση και δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλην των δύο κρατών.

Σε περίπτωση, συνέχισε, που με έγκριση και των δύο πλευρών δεν υπάρξει μια συμφωνία, θα προχωρήσουν με τη στήριξη της Τουρκίας σε άλλες εναλλακτικές, στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του ψευδοκράτους, του ανοίγματος στη διεθνή κοινότητα και αυτό θα πάει στη Γενεύη να εξηγήσει.

Αυτά, είπε, έχει αναφέρει και στις επαφές που είχε μέχρι τώρα με αρμοδίους της ΕΕ και ξένους αξιωματούχους και είπε ότι τον ακούνε με προσοχή.

Πλέον η Κύπρος δεν είναι η ίδια, ούτε η ανατολική Μεσόγειος, συνέχισε ο . Τατάρ λέγοντας ότι «η Τουρκία είναι πίσω μας, οι ισορροπίες έχουν αλλάξει υπέρ μας και η Κύπρος έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία». Το ψευδοκράτος, υποστήριξε, έχει ενισχυθεί με τις πολιτικές και τις ενέργειές του, όπως η πρωτοβουλία για το Βαρώσι, και την εναρμονισμένη πολιτική με εκείνη της Τουρκίας.