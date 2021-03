Κόσμος

Σουηδία: αιματηρή επίθεση με μαχαίρι

Ως πιθανό "τρομοκρατικό χτύπημα" το αντιμετωπίζει η αστυνομία της περιοχής.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σε μια επίθεση με μαχαίρι σήμερα στη νότια Σουηδία σε μια ύποπτη «τρομοκρατική» επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο φερόμενος δράστης, ένας άντρας στα 20 του χρόνια, τραυματίστηκε στο πόδι από πυρά της αστυνομίας και συνελήφθη το βράδυ στη Βετλάντα, μια μικρή πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές. Ο ύποπτος είχε στην κατοχή του ένα «αιχμηρό αντικείμενο» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κρίστιαν Λιούνγκμπεργκ.

Η αστυνομία αρχικά είχε αποκλείσει τη σύνδεση της επίθεσης με τρομοκρατία, αλλά το βράδυ ανέφερε ότι ερευνά το συμβάν ως ένα «τρομοκρατικό έγκλημα». O πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν καταδίκασε την επίθεση. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες φρικτές πράξεις με τη συνασπισμένη δύναμη της κοινωνίας μας», είπε ο Σουηδός πρωθυπουργός. Η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες, που συνεργάζονται σε αυτήν την υπόθεση, «εκτιμούν συνεχώς την ανάγκη για λήψη μέτρων ασφαλείας και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε, αν κριθεί αναγκαίο», τόνισε ο πρωθυπουργός Λεβέν.

Στη Βετλάντα, μια μικρή επαρχιακή πόλη 12.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα από την πόλη Γιένσεπινγκ, ήχησε συναγερμός περίπου στις 15:00 το μεσημέρι (16:00 ώρα Ελλάδας). Οι τραυματισμοί είναι διαφορετικής σοβαρότητας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. «Αυτά είναι φρικτά γεγονότα και οι σκέψεις μας βρίσκονται στα θύματα και τους συγγενείς τους. Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό ακριβώς τι συνέβη και ποιο ήταν το κίνητρο», ανέφερε ο υπουργός Μίκαελ Ντάμπεργκ σε ανακοίνωσή του.

Στη Σουηδία, οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν την τρομοκρατική απειλή υψηλή και γίνονται συχνά προσαρμογές, ειδικά μετά από επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Η σκανδιναβική χώρα δέχθηκε δύο φορές τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Στην πιο πρόσφατη, το 2017, ένας Ουζμπέκος του οποίου η αίτηση ασύλου είχε απορριφθεί, παρέσυρε πεζούς στη Στοκχόλμη με ένα κλεμμένο φορτηγό, σκοτώνοντας πέντε άτομα. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Ιούνιο του 2018 για τρομοκρατία. Τον Δεκέμβριο του 2010, ένας άνδρας πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας στην κεντρική Στοκχόλμη, αλλά προκάλεσε μόνο ελαφρούς τραυματισμούς.