Οικονομία

Lockdown: Αλλαγές στο λιανεμπόριο από την Πέμπτη

Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα καταστήματα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

Αλλαγές και στο λιανεμπόριο φέρνουν οι ανακοινώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, αναφορικά με τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από αύριο, Πέμπτη, στις 06:00, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τις 19 περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο», τα καταστήματα λιανεμπορίου θα λειτουργούν μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή εκτός καταστήματος (click away).

Στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία θα γίνεται με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού.

Τα καταστήματα θα είναι κλειστά: στην Περιφέρεια Αττικής, στις Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, ‘Αρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο), καθώς και στον Δήμο Καλυμνίων τα καταστήματα θα είναι κλειστά.