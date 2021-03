Παράξενα

Μυστήριο με τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα που ξεβράστηκε σε ακτή (εικόνες)

Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί που μελέτησαν το κουφάρι του επτά μέτρων θαλάσσιου πλάσματος.

Μπροστά σε ένα παράξενο θέαμα βρέθηκαν περιπατητές στην παραλία του Pembrokeshire στην Ουαλία.

Καθώς έκαναν την καθιερωμένη βόλτα τους στην ακτή αντίκρισαν το κουφάρι ενός θαλάσσιου ζώου μήκους περίπου 7 μέτρων με τεράστια δόντια και σπονδύλους πάχους όσο ένα κουτάκι αναψυκτικού.

Αμέσως ενημέρωσαν τον Οργανισμό Θαλάσσιου Περιβάλλοντος "Marine Environmental Monitoring", στον οποίο και έστειλαν φωτογραφίες. Ομάδα ειδικών κατέφθασε στο σημείο, μελετώντας το παράξενο πλάσμα που αρχικά θύμιζε φάλαινα.

"Κατά την άφιξη κατέστη σαφές ότι δεν ήταν φάλαινα αλλά ένα θαλάσσιο πλάσμα (μήκους περίπου 7 μέτρων). Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι καρχαρίας. Έχουμε τραβήξει αρκετές φωτογραφίες από βασικά μέρη και έχουμε πάρει μερικά δείγματα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για καρχαρία basking.

Οι καρχαρίες αυτοί βρίσκονται στα νερά γύρω από τη βρετανική εκτογραμμή αλλά είναι σπάνιο να ξεβραστούν στην Ουαλία. Ο καρχαρίας αυτός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καρχαρίας με τους ενήλικες να φθάνουν σε μήκος περίπου τα 8 μέτρα" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Οργάνωση.

Ωστόσο ειδικοί του Cetacean Strandings Investigation Programme (CSIP) του Ηνωμένου Βασιλείου κάνουν λόγο για ένα θηριώδες πλάσμα το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι εντάσσεται στα γνωστά είδη θαλάσσιων ζώων, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένο αποσύνθεση.

