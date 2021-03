Αθλητικά

Διασυρμός του Ολυμπιακού από την Μπασκόνια

Συνεχίζουν την... κατηφόρα οι "ερυθρόλευκοι" με 7 σερί ήττες στην Euroleague.

Η κατηφόρα δεν έχει τέλος για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες άντεξαν για ένα δεκάλεπτο στην χώρα των Βάσκων και στην συνέχεια άφησαν την Μπασκόνια να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και, φυσικά, να κερδίσει με 91-66.

Αυτή ήταν η 7η σερί ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, επίδοση που αποτελεί φυσικά αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου στην διοργάνωση. Επιπρόσθετα, οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν στο 11-16 και απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από την πρώτη οκτάδα, αν και όπως φαίνεται, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ήδη αποδεχθεί πως η σεζόν θα τελείωσει πριν την έναρξη των πλέι-οφ.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα στην Buesa Arena, η Μπασκόνια... καθάρισε ουσιαστικά το ματς από την δεύτερη περίοδο, στην οποία «έτρεξε» επιμέρους 28-11. Οι γηπεδούχοι «έχτισαν» διψήφια διαφορά, παρέμειναν σοβαροί μέχρι το τέλος, εκμεταλλεύτηκαν την... αδιάφορη στάση των αντιπάλων τους και ανέβηκαν χωρίς ιδρώτα στο 14-13.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ρόκας Γκιεντράιτις (18 πόντοι με 7/10 σουτ) και τον Λούκα Βιλντόζα (19 πόντοι, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), έδωσε βοήθειες ο Ακίλε Πολονάρα (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Αντίθετα, από τον Ολυμπιακό πάλεψαν οι Λιβιό Ζαν Σαρλ (15 πόντοι) και Οκτάβιους Έλις (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ), με τον Κώστα Σλούκα να σημειώνει 8 πόντους και 7 ασίστ. Ντεμπούτο για τον Κώστα Κουφό (5 πόντοι, 3 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 43-32, 68-58, 91-66

Oι συνθέσεις

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Ραϊέστε, Βιλντόζα 19 (4), Τζεκίρι 10, Χένρι, Σεντερκέρσκις 8 (2), Ντιόπ, Φαλ 9, Πέτερς 8 (2), Ντράγκιτς 8, Γκιεντράιτις 18 (3), Πολονάρα 11 (1), Κούρουτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νικολαϊδης, Χάρισον 7, Χαραλαμπόπουλος 2, Λαρεντζάκης, Σπανούλης 2, Σλούκας 8, Βεζένκοφ 5, Ζαν-Σαρλ 15 (2), Τζένκινς, Κουφός 5, Έλις 12, ΜακΚίσικ 10 (2)