O ΠΑΣ Γιάννινα “πέταξε” τον Παναθηναϊκό έξω από το Κύπελλο

Στους "4" οι Γιαννιώτες, με νίκη και μέσα στην Λεωφόρο!

Ο εκπληκτικός ΠΑΣ είναι στους 4 του Κυπέλλου Ελλάδος καταφέρνοντας να αποκλείσει έναν πολύ κακό Παναθηναϊκό. Οι Ηπειρώτες, που είχαν… προίκα το 2-1 του πρώτου αγώνα, κατάφεραν να κερδίσουν και στη Λεωφόρο με 1-2 χάρη σε γκολ του Παντελάκη (2’) και αυτογκόλ του Χατζηθεοδωρίδη (9’) και να βυθίσουν στην… εσωστρέφεια τον Παναθηναϊκό που μένει χωρίς τίτλο για έβδομο χρόνο. Το τέρμα του Παναθηναϊκού πέτυχε ο Πούγγουρας στο 74’ που στο το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ήταν παντελώς ακίνδυνοι.

Μόλις στο 2’ οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν το Απ. Νικολαΐδης και έβαλαν τον Παναθηναϊκό με το ένα… πόδι εκτός συνέχειας Κυπέλλου. Ο Καρτάλης εκτέλεσε το φάουλ με τον Παντελάκη να πιάνει μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά και να νικάει το Διούδη κάνοντας το 0-1. Από εκεί και μετά οι Πράσινοι άρχισαν να πιέζουν αλλά χωρίς να δημιουργούν την μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν. Και σα να μην έφτανε αυτό για το "Τριφύλλι" οι Ηπειρώτες στο 9’ έκαναν το 0-2, όταν μετά από σέντρα του Μιλιντσεάνου, ο Χατζηθεοδωρίδης στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι παίκτες του Λάζλο Μπόλονι ήταν σαφώς σοκαρισμένοι από την εξέλιξη της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή της μπάλας και να παγώνουν το ρυθμό, μη δίνοντας την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να αντιδράσει. Ο ΠΑΣ έφτασε μια… ανάσα από το 0-3 όταν στο 20’ ο Ελευθεριάδης βγήκε στην κόντρα, βρέθηκε απέναντι από τον Διούδη, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας του Τριφυλλιού τον νίκησε. Ο Παναθηναϊκός ενώ χρειαζόταν πλέον 4 γκολ για να προκριθεί δεν μπούμε να απειλήσει σε κανένα σημείο και ενδεικτικό της κατάστασης αυτής ήταν ότι μέχρι το 30’ δεν είχε ούτε μια κλασσική ευκαιρία.



Την πρώτη… υποψία φάσης την έκαναν οι Πράσινοι στο 32’ όταν ο Καρλίτος προσπάθησε να κρεμάσει τον Λοντίγκιν από μακριά, όμως ο Ρώσος τερματοφύλακας γύρισε και πρόλαβε την μπάλα με ευκολία. Ένα λεπτό μετά ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να… ξαναμπεί στον αγώνα. Μετά από σέντρα ο Βιγιαφάνιες πήρε την κεφαλιά, όμως ο Κάργας έδιωξε σε κόρνερ σχεδόν πάνω στη γραμμή.

Στο δεύτερο μέρος οι Πράσινοι μπήκαν καλύτερα με διάθεση να πιέσουν από νωρίς την εστία του Λοντίγκιν. Στο 55’ μετά από σέντρα από τα δεξιά, ο Καρλίτος πήρε την κεφαλιά από κοντά όμως δεν την έπιασε καλά, με την μπάλα να περνάει πολύ ψηλά από το τέρμα των φιλοξενούμενων. Στο 59’ ο Μιλιτσεάνου θα κλέψει την μπάλα, όμως το σουτ που θα κάνει είναι αδύναμο και θα μπλοκάρει εύκολα ο Διούδης. Παρά το γεγονός ότι ο Λάζλο Μπόλονι θα ολοκληρώσει νωρίς και τις 5 αλλαγές του η κατάσταση δεν έμοιαζε να αλλάζει, μιας οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν παντελώς ακίνδυνοι, με τον ρυθμό όσο πέρναγε η ώρα, να πέφτει.



Στο 74’ ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να βρει το πρώτο από τα τέσσερα γκολ που χρειαζόταν. Μετά από κόρνερ, ο Αϊτόρ θα σεντράρει πολύ ωραία, με τον Πούγγουρα να πιάνει την κεφαλιά και να κάνει το 1-2. Οι Πράσινοι προσπάθησαν να ανεβάσουν την πίεσή τους στα τελευταία 15 λεπτά, όμως ο ΠΑΣ ήταν αυτός που απείλησε στο 81’ με σουτ του Κρίζμαν από πλεονεκτική θέση, όμως μπλόκαρε και πάλι ο Διούδης. Στο 87’ η κεφαλιά του Καρλίτος αποκρούστηκε από τον Κάργα, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν στην κόντρα με τον Νάουμετς, όμως κάνει κακό τελείωμα με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 3ο λεπτό τοων καθυστερήσεων ο Νιας σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα χτύπησε το δοκάρι του Λοντίγκιν. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση της αναμέτρησης με το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Λεβνίκοφ, να στέλνει με τον ΠΑΣ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας κερδίζοντας μάλιστα και μέσα στο "Απ. Νικολαΐδης" με 1-2.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης - Μολό, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χατζηθεοδωρίδης (65’ Χουάνκαρ) Νιάς, Σανκαρέ (59’ Μαουρίτσιο), Χατζηγιοβάνης (65’ Ενγκμπακοτό), Βιγιαφάνες (65’ Μακέντα), Ιωαννίδης (46’ Αϊτόρ), Καρλίτος

ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν - Σάλιακας, Παντελάκης, Κάργας, Πίρσμαν, Ντομίνγκεθ, Κάστρο (87’ Ροντρίγκο) , Καρτάλης, Ελευθεριάδης (75’ Λιάσος) Μιλιτσεάνου (75’ Κρίζμαν), Παμλίδης (65’ Νάουμετς).