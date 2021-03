Κοινωνία

Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο γυναίκες νεαρής ηλικίας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης ύστερα από πληροφορίες για πτώση αυτοκινήτου στην πύλη Ε2, στο λιμάνι του Πειραιά.

Στην περιοχή έσπευσε ομάδα της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος για να πραγματοποιήσει επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το αυτοκίνητο ανασύρθηκαν σώες δύο γυναίκες νεαρής ηλικίας με τη συνδρομή οδηγού φορτηγού.

Οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος αναμένονται από τη Λιμενική Αρχή της περιοχής.#

