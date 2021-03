Καιρός

Τσικνοπέμπτη με βοριάδες

Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα κατά τόπους, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι-βορειοανατολικοί, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ανατολικά. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι, με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από το μηδέν έως τους 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν δυτικοί- βορειοδυτικοί άνεμοι, 2-4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 2-4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά και τα νότια το πρωί βόρειοι-βορειοανατολικοί, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 5 και τοπικά στα νότια μέχρι το απόγευμα 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στα βορειοδυτικά ορεινά και χιονοπτώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.