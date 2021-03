Επιζών αεροπορικού δυστυχήματος σώθηκε από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα!

Κόσμος

Ο μηχανικός αεροσκαφών Έργουιν Τουμίρι ήταν ένας από τους έξι ανθρώπους που σώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα που αποδεκάτισε τη βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομάδα Τσαπεκοένσε, το 2016. Χθες, ο 30χρονος από τη Βολιβία ξεγέλασε και πάλι τον θάνατο, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 επιβάτες.

«Βγήκα μπουσουλώντας» από τα συντρίμμια. «Είχα τραυματιστεί στο γόνατο, σκεφτόμουν: έγινε ξανά! Δεν είναι δυνατόν!» αφηγήθηκε στην εφημερίδα Los Tiempos ο Τουμίρι, ο οποίος νοσηλεύεται τώρα στην Κοτσαμπάμπα.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε έναν δρόμο που συνδέει την Κοτσαμπάμπα με τη Σάντα Κρους. Το λεωφορείο βούτηξε σε μια χαράδρα βάθους 150 μέτρων. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν. «Το λεωφορείο έτρεχε, άρπαξα το μπροστινό κάθισμα, ήξερα ότι θα συντριβούμε, επειδή πηγαίναμε με μεγάλη ταχύτητα. Αγκιστρώθηκα στο κάθισμα, δεν το άφησα μέχρι που αγγίξαμε το έδαφος» είπε, διευκρινίζοντας ότι είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν οι διασώστες. «Είμαι ευλογημένος, ευχαριστώ τον Θεό», πρόσθεσε.

Ο Έργουιν Τουμίρι ήταν μέλος του πληρώματος στο αεροσκάφος της βολιβιανής εταιρείας Lamia που συνετρίβη στις 28 Νοεμβρίου 2016 κοντά στο Μεντεγίν της Κολομβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 71 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ήταν και 19 ποδοσφαιριστές της βραζιλιάνικης ομάδας Τσαπεκοένσε που πήγαιναν στη Μεντεγίν για τον τελικό του Copa Sudamericana. Εκτός από τον Τουμίρι, επέζησαν τρεις παίκτες της ομάδας, μια αεροσυνοδός και ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, ο οποίος πέθανε όμως λίγο αργότερα.

Τα δυστυχήματα με λεωφορεία είναι συχνό φαινόμενο στη Βολιβία αφού αυτό είναι το βασικό μέσο μεταφοράς για μεγάλες αποστάσεις στη χώρα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα παρόμοιο δυστύχημα ενώ τον Απρίλιο του 2019 άλλοι 25 έχασαν τη ζωή τους κάτω από παρόμοιες συνθήκες.