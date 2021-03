Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Ο σπουδαίος ηθοποιός, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την πορεία του στο θεατρικό σανίδι, το σινεμά και την τηλεόραση, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Την Δευτέρα 8 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Ο κορυφαίος ηθοποιός μιλά για την πρώτη του επαφή με το θεατρικό σανίδι, το μικρόβιο της Τέχνης, τον «Αντωνάκη» και την «κυρία Κοκοβίκου».

Αποκαλύπτει πόσο τον επηρέασε η μητέρα του στην καριέρα του και ανακαλεί μνήμες από τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.

Τι θυμάται από τις συνεργασίες του και ποιες ταινίες ξεχωρίζει;

Ποια είναι η άποψη του για την πολιτική, την πίστη και τι σχεδιάζει για το μέλλον;

