“The 2Night Show”: Τσικνοπέμπτη με ξεχωριστούς καλεσμένους (εικόνες)

“Άρωμα Χόλιγουντ”, γεύση από “Άγριες Μέλισσες”, ομορφιά και λάμψη στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Πέμπτη 4 Μαρτίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ιωάννη Αθανασόπουλο.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για την επιστροφή του αγαπημένου Γιάννου, στις «Άγριες Μέλισσες» ως ανάμνηση, ενώ αποκαλύπτει και τους λόγους που εμφανίζεται σε κομβικά σημεία της πλοκής του σεναρίου.

Επίσης, εκφράζει τον θυμό και την οργή του για τα όσα συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και τη στήριξή του στον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρο Μπιμπίλα.

Η ανανεωμένη Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έρχεται στο «The 2Night Show» και απαντάει, για πρώτη φορά, στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια εξηγεί γιατί αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό τον έρωτα και τις στιγμές ευτυχίας που βιώνει τους τελευταίους μήνες. Πόσο την έχει αλλάξει αυτή η σχέση; Επίσης, αποκαλύπτει αν θα ξαναπήγαινε στο «Survivor», ενώ περιγράφει την πιο δύσκολη στιγμή της στο ριάλιτι επιβίωσης, που δεν έδειξαν ποτέ οι κάμερες.

Τέλος, μιλά για τα μελλοντικά της επαγγελματικά σχέδια που αφορούν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Άρωμα Χόλιγουντ στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη να υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής τον διεθνούς φήμης, και ελληνικής καταγωγής, Costa Mandylor και τον Άνθιμο Ανανιάδη.

Οι δύο ηθοποιοί μιλούν για τη συνεργασία τους στην πρώτη ελληνική blockbuster ταινία «The Greek Job», στην οποία πρωταγωνιστούν. Ο Άνθιμος εξηγεί πως στην ταινία συμμετέχει και ο Κώστας Βουτσάς, ενώ περιγράφει πώς κατάφερε να ολοκληρώσει τα πλάνα του αφού ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Ο Costas Mandylor μιλάει, σε άπταιστα ελληνικά, για το Χόλιγουντ, τις λαμπερές συνεργασίες του και την πατρική σχέση του με τον Άντονι Κουίν. Τέλος, προβάλλεται αποκλειστικά στο «The 2Night Show», υλικό από την ταινία «The Greek Job».

