Lockdown με σκληρότερα μέτρα από σήμερα

Υπό διαφορετικές συνθήκες οι μετακινήσεις. Τι ισχύει για τα sms. Οι περιοχές που «κοκκίνισαν».

Αυστηρότερα μέτρα ισχύουν από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι τις 16 Μαρτίου σε όλη τη χώρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε χθες οι κωδικοί μετακίνησης (sms) 2,3 και 6 αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Στο SMS 2 που αφορά σε μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους αλλά και στο SMS 3, όσον αφορά το σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικείου δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χλμ από τον τόπο κατοικίας.

Ως προς το SMS 6, που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί, δηλαδή, κανείς σε όλη τη χώρα να στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα το κατοικίδιο.

Παράλληλα, όσον αφορά τον κωδικό (sms) 4, τα ελεγκτικά όργανα από σήμερα, εντέλλονται να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις κατά τον έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS.

Ακόμη νέες περιοχές εντάσσονται από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας. Συγκεκριμένα στο ‘’βαθύ κόκκινο’’ κατατάσσονται οι εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Άρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο). Επίσης, στο συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυμνίων.

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, σε όλη τη χώρα, κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).

Σημειώνεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας τα μέτρα θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 6 Μαρτίου στις 6 το πρωί προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε χθες την περιοχή.

Ακόμη, αλλάζει από σήμερα η ώρα που ξεκινά η απαγόρευση κυκλοφορίας για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο). Συγκεκριμένα η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή) διαμορφώνεται από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών, ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα. Όσες περιοχές ανήκουν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Όσον αφορά τον αθλητισμό στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) ισχύουν πλέον τα εξής:

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εξαιρείται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών: α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Superleague I και Superleague II), στα πρωταθλήματα της Α' κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basketball league) και της Α' κατηγορίας ανδρών πετοσφαίρισης (Volleyballleague ανδρών) και μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών. Όλα τα άλλα πρωταθλήματα αναστέλλονται για τις επόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο και πριν από κάθε αγώνα, προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

Ακόμη νέα δεδομένα ισχύουν σχετικά με τις τελετές στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) καθώς ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται η τέλεση γάμων, βαφτίσεων αλλά και μνημόσυνων. Επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα ατόμων.

Σχετικά με τα σχολεία στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία των λυκείων, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και βαθμίδων εκπαίδευσης (εξαιρουμένης της ειδικής αγωγής).

Κατά τα άλλα, τα μέτρα ισχύουν ως είχαν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) και πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr.