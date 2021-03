Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ελασσόνα: Ο Ευθύμιος Λέκκας στον ΑΝΤ1 για τα ρήγματα της περιοχής (βίντεο)

Τι είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ για τη μετασεισμική δραστηριότητα και για την εκτόνωση του φαινομένου.

Τα 6 Ρίχτερ είναι η “οροφή” για τους σεισμούς που δίνουν τα ρήγματα της περιοχής, είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, αναφερόμενος στο χθεσινό “χτύπημα” του Εγκέλαδου στην Ελασσόνα.

Περιμένουμε την σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου, συμπλήρωσε, ώστε να μπορέσουν και οι κάτοικοι να ηρεμήσουν.

Τα ρήγματα της περιοχής δεν δίνουν μεγαλύτερο σεισμό, επεσήμανε, εκτιμώντας ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν ο κύριος.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για 1-2 μήνες, ενώ σταδιακά θα αραιώσουν και θα είναι μικρότερης έντασης.