Κοινωνία

Καταδρομικές επιθέσεις τη νύχτα της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη «χτύπησαν» οι άγνωστοι, προκαλώντας ζημιές.

Συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Τετάρτης οι επιθέσεις στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Στο Μαρούσι, άγνωστοι με βαριοπούλες προκάλεσαν καταστροφές σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας, στη λεωφόρο Κηφισίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 3, ενώ οι δράστες δεν πήραν χρήματα.

Επίθεση με γκαζάκι και εύφλεκτο υλικό σημειώθηκε και στη Θεσσαλονίκη, σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό έγινε στις 11.30 χθες το βράδυ, στην οδό Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 1.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- διαμένει υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στις τελευταίες εκλογές. Το περιστατικό διερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.

Είχε προηγηθεί, ένα 24ωρο νωρίτερα, επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό (γκαζάκι) στη Χαριλάου, στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει συνταξιούχος αρεοπαγίτης.