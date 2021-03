Κόσμος

Εκτροχιασμός τρένου με δεκάδες βαγόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 25 βαγόνια βγήκαν εκτός και «σκόρπισαν» στην έρημο.

Εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε στην έρημο στη νότια Καλιφόρνια με δεκάδες βαγόνια να φεύγουν στην άμμο.

Από το ατύχημα δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ούτε εκδηλώθηκε φωτιά, όμως 25-35 βαγόνια εκτροχιάστηκαν.

Στις εικόνες φαίνονται τα βαγόνια που έχουν βγει εκτός γραμμών, κάποια εκ των οποίων είναι στο πλάι τους.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, επικίνδυνο υλικό που μετέφερε το τρένο μαζεύτηκε γρήγορα.

Το ατύχημα έγινε σε απόσταση 240χλμ νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.