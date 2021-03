Κόσμος

Γουατεμάλα: “Συναγερμός” από ηφαίστειο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες κάτοικοι χωριών προειδοποιήθηκαν μετά τη λάβα που «ξύπνησε».

Στα χωριά γύρω από το ηφαίστειο Pacaya «ξεχύθηκαν» οι Αρχές της Γουατεμάλας, για να ενημερώσουν τους κατοίκους για το σχέδιο εκκένωσης, όταν είδαν αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Οι σεισμολόγοι είδαν τη λάβα να πηγαίνει στα 500 μέτρα ύψος, ενώ τα πύρινα «ποτάμια» της έφτασαν μέχρι κι ένα χιλιόμετρο μακριά.

Πρόκειται για το πιο ενεργό ηφαίστειο της χώρας, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας.

Αν όντως εκραγεί, περίπου 5000 άνθρωποι θα κινδυνεύσουν.

Ένας από τους κατοίκους, πάντως, παρατήρησε πως η στάχτη είναι περισσότερη αυτήν τη φορά.

Οι κάτοικοι πάντως, είναι μαθημένοι στην ηφαιστειακή δραστηριότητα και αρνούνται να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.