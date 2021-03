Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown - Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Πού είναι τα “έξυπνα” μέτρα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ατελέσφορα» χαρακτήρισε τα μέτρα ο καθηγητής. Πού «εντοπίζει» τις εστίες μετάδοσης.

«Το πιο σημαντικό η αποσυμφόρηση του συστήματος», σχολίασε τις χθεσινές ανακοινώσεις ο Αθανάσιος Σκουτέλης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής τόνισε πως «δεν βλέπει έξυπνες λύσεις» και χαρακτήρισε «εντελώς ατελέσφορα» τα νέα μέτρα, αφού σύμφωνα με την άποψή του « δεν χτυπούν το πρόβλημα εκεί που είναι».

«Δεν είναι σοβαρά πράγματα την ώρα που έχουμε 2000 κρούσματα, ανθρώπους να πεθαίνουν και το Σύστημα Υγείας να πιέζεται τόσο», είπε, τονίζοντας πως «το πρόβλημα είναι αλλού είναι στην ενδοπαρεϊκή και όχι στην ενδοοικογενειακή συναναστροφή».

«Το εορτολόγιο είναι που καλώς ή κακώς καθορίζει τα μέτρα», είπε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι, «αν δεν υπήρχε αυτό το ‘στα λόγια lockdown’, τα κρούσματα θα ήταν περισσότερα».

Ερωτηθείς πάντως σχετικά έκρινε πως τα κρούσματα δεν θα αυξηθούν πολύ, αφού όπως είπε «θα γίνει προσπάθεια να εφαρμοστούν τα μέτρα» από πλευράς της Πολιτείας.

«Να δείτε τι θα γίνει σήμερα…», είπε προβλέποντας πως «ό,τι είναι προγραμματισμένο, θα γίνει», ενώ διευκρίνισε ότι, όταν αναφέρθηκε σε ενδοπαρεϊκή μετάδοση, δεν εννοεί τους νέους ,αλλά τους ηλικιωμένους που συγκεντρώνονται και μεταδίδουν τον ιό ο ένας στον άλλον.

«Μην ξεχνάμε τι γίνεται στα ΜΜΜ και μην κάνουμε αποδιοπομπαίο τράγο τις μεταλλάξεις», είπε και κατέληξε ότι, «δεν μπορούμε να πάμε έτσι, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, ίσως θέλει σκληρά μέτρα για να τελειώνουμε».