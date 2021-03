Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα, που κάηκε μέσα στο σπίτι του.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας 71 ετών, όταν έπιασε φωτιά το σπίτι όπου διέμενε, στην τοπική κοινότητα Ζυγού της δημοτικής ενότητας Φιλίππων, στον δήμο Καβάλας.

Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα από άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία στη μονοκατοικία όπου διέμενε ο άτυχος άντρας έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την πυροσβεστική.

Η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς την παλιά μονοκατοικία, χωρίς δυστυχώς να προλάβει να βγει έγκαιρα ο ηλικιωμένος συνταξιούχος, ο οποίος ζούσε μόνος του.