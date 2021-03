Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Μην τρολάρουμε τα μέτρα, ας τα τηρήσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση για τήρηση των μέτρων με «χρονικό ορίζοντα». Τα μέτρα για τη σεισμόπληκτη Ελασσόνα.

Για τα πρώτα μέτρα μετά το σεισμό στην Ελασσόνα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Ο σεισμός προκάλεσε «σοβαρές ζημιές, αλλά δεν άφησε πίσω του θύματα» είπε εισαγωγικά ο Στέλιος Πέτσας, επισημαίνοντας ότι, είναι «πολύ σημαντικό η καταγραφή να γίνεται γρήγορα».

Όπως είπε, τα συνεργεία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, θα προχωρήσουν σε άμεση καταγραφή των καταστροφών, ώστε να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις των 500 έως 6000 ευρώ στους πληγέντες.

Όσο αφορά στο θέμα του σχολείου που κατέρρευσε, από το οποίο ο δάσκαλος κατάφερε να βγάλει σώα όλα τα παιδιά, τόνισε ότι μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται είναι η χρήση κοντέινερ και η εκμετάλλευση χώρου που βρίσκεται σε στρατόπεδο της περιοχής, με τη δεύτερη να είναι επικρατέστερη. «Είχαμε επικοινωνία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, για να γίνουν όλα γρήγορα», είπε σχετικά, επαναλαμβάνοντας ότι, «η γρήγορη καταγραφή είναι που κάνει τη διαφορά».

Στον απολογισμό των ζημιών, είπε ότι οι μεγάλες καταστροφές έχουν σημειωθεί σε κατοικίες στο Δαμάσι, το Μεσοχώρι και άλλες περιοχές.

«Δεν μπορούν να αποκατασταθούν σύντομα και οι πολίτες πρέπει να πάνε σε ξενοδοχεία, μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση. Υπάρχουν άδεια ξενοδοχεία σε Λάρισα και Τρίκαλα», είπε σχετικά, ενώ ερωτηθείς για το αν ισχύουν εκεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, είπε πως η περιοχή «βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και αυτή τη στιγμή αυτή προέχει».

«Μην τρολάρουμε τα μέτρα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα», είπε και αναγνωρίζοντας την κόπωση, σημείωσε πως «για πρώτη φορά έχουμε φως»

«Δίνουμε μάχη με το χρόνο για πρώτη φορά με χρονικό ορίζοντα», είπε και απηύθυνε έκκληση να τα τηρήσουμε και να βγούμε από την κατάσταση».

«Η οικονομία φτάνει στα όριά της. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο τρόπος που κινούμαστε είναι ο πλέον ενδεδειγμένος, γι αυτό κάνω έκκληση για τήρηση των μέτρων, γιατί ο ορίζοντας είναι κοντά», συμπλήρωσε.