Life

Ιωάννα Ασημακοπούλου: Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν καταγγελθεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει στο "The 2Night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ρόλο της στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Η Φαμίλια», αποκαλύπτει τα λάθη της και εξηγεί γιατί την κούρασε η καραντίνα.