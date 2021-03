Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Εξερράγη κατά την προσγείωση και ο τρίτος πύραυλος Starship (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πύραυλος προορίζεται να στείλει αστροναύτες και εφόδια στη Σελήνη και στον Άρη.

Παρά λίγο να τα καταφέρει η SpaceX την τρίτη φορά που δοκίμασε το νέο πρωτότυπο πύραυλο της Starship, ο οποίος προορίζεται να στείλει ανθρώπους και εφόδια στη Σελήνη και στον Άρη.

Ο πύραυλος της εταιρείας του Έλον Μασκ εκτοξεύθηκε χωρίς πρόβλημα, πέταξε στον ουρανό για έξι λεπτά σε ύψος έως δέκα χιλιομέτρων και μετά προσγειώθηκε όρθιος στην τσιμεντένια εξέδρα του στο Τέξας. Αλλά ο θρίαμβος κράτησε λίγο, καθώς αμέσως μετά έγειρε ελαφρά στο πλάι, ξέσπασε φωτιά και έπειτα από οκτώ λεπτά εξερράγη στα εξ ων συνετέθη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κάποια εξήγηση για την ακριβή αιτία.

Τουλάχιστον υπήρξε πρόοδος, αφού στις δύο προηγούμενες δοκιμές, στις 9 Δεκεμβρίου και 2 Φεβρουαρίου, ο πύραυλος είχε συντριβεί στο έδαφος κατά την επιστροφή του.

Ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Starship από ανοξείδωτο χάλυβα έχει αναπτυχθεί για να μεταφέρει φορτίο έως 100 τόνων σε μεγάλες αποστάσεις και αποτελεί το “καμάρι” του Μασκ. Έχει ύψος 50 μέτρων, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη ο Starship - μαζί με τον επίσης επαναχρησιμοποιούμενο πυραυλικό φορέα Super Heavy - θα φθάνει τα 120 μέτρα.

Οι μεγαλύτεροι και με περισσότερες δυνατότητες Starship προορίζονται να αντικαταστήσουν τους σημερινούς επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους Falcon και τις κάψουλες Dragon της SpaceX, τόσο για επανδρωμένες όσο και μη επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις. Ο τελικός στόχος για τα μακρινά ταξίδια είναι μετά την εκτόξευση του Starship για τη Σελήνη ή τον Άρη, ο Super Heavy να επιστρέφει στη Γη για να χρησιμοποιηθεί ξανά. Για τα πιο κοντινά ταξίδια ο Starship θα κάνει μόνος όλη τη δουλειά.