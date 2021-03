Πολιτική

Πέθανε ο Νίκος Καλλές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για τον θάνατο του Νίκου Καλλέ. Η επιθυμία της οικογένειάς του για τα στεφάνια. Το "αντίο" της ΝΔ.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 83 ετών, από πνευμονικό οίδημα ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Νίκος Καλλές.

Ο Νίκος Καλλές γεννήθηκε στον Πλάτανο Μαγνησίας το 1938.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή και Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Υπήρξε πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών της Νομικής το 1961, πολιτεύτηκε το 1977 με την ΕΔΗΚ και στη συνέχεια εντάχθηκε στη ΝΔ.

Την περίοδο 1990-1993 τοποθετήθηκε πρόεδρος στη «Λάρκο», ενώ το 1998 ήταν υποψήφιος νομάρχης Μαγνησίας.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στο Ξυλόκαστρο.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί, να στηρίξει το έργο του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑμεΑ και το κέντρο κοινωνικής φροντίδας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – Λίλιαν Βουδούρη» κάνοντας μια δωρεά στον παρακάτω λογαριασμό:

IBAN:GR2501405030503002002001379 – Δικαιούχος: Το Εργαστήρι- Λίλιαν Βουδούρη.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην βουλευτή του κόμματος Νίκο Καλλέ.

Ο Νίκος Καλλές σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αγωνίστηκε σε όλη του την πορεία με ήθος για τις ιδέες του, την παράταξη και τον τόπο του. Εξελέγη βουλευτής Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία το 1989, ενώ το 1998 ήταν υποψήφιος νομάρχης Μαγνησίας.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».