Μέγκαν Μαρκλ: Το Μπάκινγχαμ διαιωνίζει ψεύδη (βίντεο)

Κορυφώνεται η διαμάχη του Χάρι και της Μέγκαν με το Παλάτι, με αφορμή τη συνέντευξη, που δεν έχει καν προβληθεί ακόμα.

Η σύζυγος του Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, κατηγόρησε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ότι «διαιωνίζουν ψεύδη» για την ίδια και το σύζυγό της και πρόσθεσε πως το βασιλικό ζεύγος δεν θα σιωπήσει και θα πει τη δική του ιστορία.

Η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξή της στην αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι, που θα μεταδοθεί την Κυριακή από την αμερικανική τηλεόραση.

Ένα απόσπασμα της συνέντευξης δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, μερικές ώρες αφού τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξέφρασαν τη «μεγάλη ανησυχία» τους για δημοσιεύματα στην εφημερίδα Times, σύμφωνα με τα οποία βοηθοί που εργάζονταν για την Μέγκαν πριν από δύο χρόνια, δέχθηκαν bullying απ' αυτήν.

Ο Χάρι και η Μέγκαν εξέδωσαν δήλωση αρνούμενοι πως παρενόχλησε ή εκφόβισε οποιονδήποτε.

«Πώς αισθάνεσθε που το παλάτι θα σας ακούσει να λέτε σήμερα τη δική σας αλήθεια;», ρωτάει η Γουίνφρι την Μέγκαν στο απόσπασμα της συνέντευξης.

Η Μέγκαν απαντά: «Δεν ξέρω πώς είναι δυνατό να περίμεναν ότι έπειτα απ' όλον αυτό τον καιρό θα καθόμασταν σιωπηλοί, εφόσον υπάρχει ένας ενεργός ρόλος που η Εταιρεία παίζει διαιωνίζοντας ψεύδη για μας». Η Εταιρεία (The Firm) είναι η ονομασία που η βρετανική βασιλική οικογένεια χρησιμοποιεί μερικές φορές για να περιγράψει τον εαυτό της.

«Και αν αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο να χάσουμε πράγματα, θέλω να πω πως ήδη έχουν χαθεί πολλά», πρόσθεσε η Μέγκαν.

Η συνέντευξη είχε ηχογραφηθεί πριν από το δημοσίευμα της εφημερίδας The Times. Ανώνυμη πηγή που επικαλούνται οι Times ανέφερε ότι ένας βοηθός του Χάρι και της Μέγκαν διαμαρτυρήθηκε τον Οκτώβριο 2018 υποστηρίζοντας ότι η Μέγκαν είχε κάνει μερικούς από τους βοηθούς της να κλάψουν και είχε μεταχειρισθεί άλλους τόσο άσχημα ώστε παραιτήθηκαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Χάρι είχε ζητήσει από τον βοηθό, ο οποίος έχει πλέον φύγει από το προσωπικό τους, να αποσύρει την προσφυγή με αποτέλεσμα αυτή να μην προχωρήσει ποτέ.

Οι Times ανέφεραν χθες, Τετάρτη, πως μια προσφυγή για παρενόχληση βοηθών είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο 2018 από τον Τζέισον Κνάουφ, τότε γραμματέα επικοινωνίας του Χάρι και της Μέγκαν.

Οι δικηγόροι του ζεύγους δήλωσαν στους Times πριν μεταδοθεί η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρι ότι η εφημερίδα «χρησιμοποιείται από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να διαδίδουν μια παντελώς ψευδή αφήγηση».

Η συνέντευξη αυτή, που θα μεταδοθεί στις 7 Μαρτίου, αναμένεται με ανυπομονησία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι ανακτορικοί συντάκτες περιμένουν ενδεχομένως αποκαλύψεις εκ μέρους του ζευγαριού, που δεν είχε κρύψει τη δυσφορία του στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας πριν αποσυρθεί πέρυσι και εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.