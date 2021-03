Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Πρόκριση-“θρίλερ” στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας

Οι Καταλανοί κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους 2-0 και να πάρουν το “εισιτήριο” για τον 42ο τελικό της Ιστορίας τους.

Η Μπαρτσελόνα έγινε η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Copa del Rey. Στη ρεβάνς των ημιτελικών με τη Σεβίλλη στο “Καμπ Νόου”, οι Καταλανοί σημείωσαν τη μεγάλη ανατροπή, καθώς ισοφάρισαν αρχικά το σκορ του πρώτου αγώνα (2-0) και στην παράταση βρήκαν και τρίτο γκολ, φτάνοντας στο επιβλητικό 3-0 που τους έδωσε το “εισιτήριο” για τον μεγάλο τελικό.

Οι “μπλαουγκράνα” προηγήθηκαν νωρίς με τον Ντεμπελέ (15'), πίεσαν πολύ για το δεύτερο γκολ και το ματς οδηγήθηκε στην... κόψη του ξυραφιού. Οι Ανδαλουσιάνοι, μάλιστα, θα μπορούσαν να είχαν “καθαρίσει” την υπόθεση πρόκριση, αλλά ο Οκάμπος δεν κατάφερε να νικήσει τον Τερ Στέγκεν από το σημείο του πέναλτι στο 73ο λεπτό και το ματς παρέμεινε “θρίλερ” ως το φινάλε.

Τη λύση για την “Μπάρτσα” έδωσε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος έκανε το 2-0 με καρφωτή κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκριεζμάν κι έστειλε τον αγώνα στην παράταση. Στο έξτρα 30λεπτο η Μπαρτσελόνα εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό της πλεονέκτημα (είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη απ το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φερνάντο), έφτασε και σε τρίτο γκολ με τον Μπρέιθγουεϊτ στο 95' κι ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή. Η Σεβίλλη ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε στο 103' και ο Λουκ Ντε Γιόνγκ.

Η Μπαρτσελόνα προκρίθηκε στον 42ο τελικό στην Ιστορία της, που θα φιλοξενηθεί στην πόλη της Σεβίλλης και συγκεκριμένα στο στάδιο “Καρτούχα” στις 17 Απριλίου. Στο άλλο ζευγάρι, Λεβάντε και Αθλέτικ Μπιλμπάο αναμετρώνται απόψε στη Βαλένθια, με το 1-1 του πρώτου ματς να αφήνει… ανοιχτούς λογαριασμούς.